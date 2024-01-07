另類「藍綠一家親」　民進黨創黨元老許國泰合體藍營呂玉玲

▲民進黨創黨元老許國泰合體藍營呂玉玲。（圖／呂玉玲競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024選前黃金週，國民黨桃園市第五選區立委呂玉玲，7日在平鎮區鎮安宮舉辦平鎮團結大會造勢活動，民進黨創黨元老許國泰到場站台，成為另類「藍綠一家親」。許國泰表示，站出來支持國民黨和呂玉玲，是不願看到台灣繼續沉淪。

許國泰向平鎮、龍潭的鄉親喊話，30年前他是民進黨創黨黨員，也曾是民進黨的立委，對於當前民進黨執政團隊貪汙、腐敗、墮落的行徑實在看不下去，他也提到，「新加坡有清廉效率的政府，台灣則是貪污腐敗的政府」，讓兩國國民所得差距擴大，今天選擇站出來挺呂玉玲，支持國民黨，是不願意看到台灣繼續沉淪，變成像菲律賓那樣的國家，讓我們的下一代受害，號召選民振作把貪腐政權拉下來。

▲議長邱奕勝說，去年九合一選舉，呂玉玲顧全大局，讓國民黨在桃園市能夠重返執政。（圖／呂玉玲競總提供）

對於呂玉玲被抹黑阻擋國防預算，許國泰也痛斥民進黨，「當立委監督預算是天職，幫人民看緊荷包，這樣好的立委我佩服她。」議長邱奕勝則表示，每到選舉期，競爭對手總會拿呂玉玲的家人說三道四，對她家族抹黑和打擊，但無論是前平鎮市長陳萬得，還是桃園市議員陳韋曄，在地方認真做事，鄉親也都歷歷在目，這些質疑對呂玉玲不公平。

邱奕勝說，去年九合一選舉，呂玉玲顧全大局，為了桃園的建設和發展，陪同桃園市長張善政去拜託鄉親，讓國民黨在桃園市能夠重返執政，可以說「沒有呂玉玲就沒有張善政」。邱也強調，現在桃園在兒少、老人福利都不斷增加，但統籌分配款卻是六都最低，所以要讓侯友宜入主總統府扭轉現狀，也請鄉親挺自己的媳婦呂玉玲，讓國民黨桃園立委選情全壘打。

呂玉玲在平鎮區鎮安宮的造勢活動，出席者除許國泰外，還包括國民黨秘書長黃健庭、桃園市議長邱奕勝、桃園市議會無黨團結聯盟總召李家興及桃園市議員詹江村、段樹文、張秀菊也到場站台。