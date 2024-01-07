馬英九又口誤！　為侯友宜站台喊「下架國民黨」才能撥亂反正

▲馬英九出席國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

2024總統大選超級星期天，國民黨總統候選人侯友宜今（7）日下午於高雄夢時代的萬人造勢活動，前總統馬英九出席力挺。馬致詞時表示，民進黨執政7年從外交、兩岸跟經濟三個層面都不如馬執政的8年。馬也批民進黨總統候選人賴清德稱中華民國憲法是災難，完全不尊重憲法，才是最大的災難。不過，其中卻又再度口誤，「要下架國民黨，才能撥亂反正」，發覺講錯了，趕緊更正，「下架民進黨，才能撥亂反正！」

馬英九致詞表示，民進黨執政7年政績有多糟糕，從外交、兩岸跟經濟三個層面看得非常清楚，邦交國從22國降到13國，7年就丟了9國，是中華民國有史以來邦交國最少的時候，反觀國民黨執政8年只失去1個邦交國，而且還是因為是拒絕給他1千萬對方說不出用途的金錢。馬也說，入境免簽證的國家從54國增加到164國、增加3倍，同時跟新加坡、紐西蘭簽署自由貿易協定，跟日本、菲律賓簽署漁業合作協定，馬任內還派代表出席世界衛生大會8次，國際民航組織1次，民進黨一次都沒有。

在兩岸關係方面，馬英九指出，任內開放兩岸大三通，跟大陸簽訂了23個協議，包括兩岸經濟合作架構協議，並且在2015年跟大陸領導人習近平在新加坡舉行高峰會，確認九二共識可以穩定兩岸關係，英國的經濟學人週刊在社論中說，這是中共從1980年代以來在主權問題上對台灣所做的最大的讓步，蔡英文總統2016年一上台就跟大陸中斷交流使得兩岸關係岌岌可危，甚至到了兵凶戰危的程度。

在經濟方面，馬英九痛批，民進黨非核家園的錯誤與落伍的能源政策，也使台灣產生了5次大停電，嚴重傷害台灣的經濟，干擾人民的生活。馬強調，大家都知道國民黨執政，兩岸不會打仗，如果民進黨執政就難說了，因為人民相信「票投民進黨，青年上戰場」、「票投國民黨，兩岸無戰場」；而民進黨候選人賴清德最近公開說中華民國是災難，後來改成中華民國憲法是災難，這暴露出他心中完全不尊重自己的國家憲法，這樣的人來做總統，才是中華民國最大的災難。

馬英九也批，賴清德不當處理萬里兩層樓的違建，顯示他缺乏一個國家領導人應該有的法治素養，依法該拆的違建，他身為副總統居然堅持不拆，被媒體叫做「賴皮寮」，還為此多次落淚，好像很委屈的樣子，但是就有某一媒體在說「前有孟姜女哭倒萬里長城，後有賴男神泣保萬里違建」，萬里長城對萬里違建真是千古絕對。馬說，對照12年前，賴台南市長任內，對拆遷台南鐵路東移延線的住戶毫不留情，居然要求一對90高齡的老夫婦在2小時之內搬出，這又是綠能你不能的雙重標準。

馬英九強調，人民的眼睛是雪亮的，人民不會支持一個是非不分、有錯不改、一把濫權、雙重標準的總統候選人。馬因此鄭重的向選民懇託，1月13號投3張票，總統票投3號侯友宜、趙少康，立委票投給國民黨提名8個區域立委候選人，政黨票投9號國民黨，這樣才能下架國民黨（口誤，應是民進黨），撥亂反正。