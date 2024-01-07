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遭爆包裝米賄選...蔡培慧陣營怒告　游顥：政治作秀掩蓋事實

▲遭南投立委候選人游顥指控以每包5公斤包裝米賄選，蔡培慧團隊駁斥並提告。（圖／翻攝「蔡培慧 慧做事真實在」臉書粉專）

▲遭南投立委候選人游顥指控以每包5公斤包裝米賄選，蔡培慧團隊駁斥並提告。（圖／翻攝「蔡培慧 慧做事真實在」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選最後6天衝刺，國民黨南投縣第二選區立委候選人游顥陣營日前踢爆，對手綠委蔡培慧疑以每包重達5公斤、平均價格約200元的包裝米賄選，痛批是南投史上「最重」的賄選物品，檢方目前也已介入調查、警方約談多人到案說明；蔡培慧團隊6日除再度澄清該批包裝米實為公益物資，也反批游顥出「奧步」抹黑，並前往南投地檢署提告。

蔡培慧競選辦公室主任曾琮凱、民進黨不分區立委候選人洪申翰、律師張菡容昨天齊赴地檢署提告游顥陣營發送不實文宣，意圖使人不當選；蔡培慧於臉書粉專表示，對手為了選上官位，不惜欺負獨居弱勢老人，甚至用特定媒體散播假消息，「我深表遺憾。」也呼籲鄉親別被試圖用抹黑、謠言混淆視聽並打擊她的人影響。

蔡團隊也強調，蔡培慧是在去年10月以立委身分募集物資、媒合慈善團體提供這批白米，後轉贈其他公益單位用於幫助弱勢團體，並不知道發送對象，絕非賄選，也對於因此被司法約談的民眾感到抱歉。

▲▼南投縣立委候選人游顥團隊指控對手暨綠委蔡培慧贈送民眾逾5公斤包裝米，涉嫌賄選。（圖／游顥競選團隊提供）

▲▼南投縣立委候選人游顥團隊指控對手暨綠委蔡培慧贈送民眾逾5公斤包裝米，涉嫌賄選。（圖／游顥競選團隊提供）

▲南投立委候選人游顥指控對手蔡培慧以每包5公斤包裝米賄選，檢方介入調查、約談27人。（圖／翻攝「蔡培慧 慧做事真實在」、游顥競選團隊提供）

游顥則回擊，蔡培慧假物資發放之名、行賄選之實，該批印有蔡培慧肖像貼紙的包裝米堪稱南投史上最重的賄選物品，前檢察官吳宗憲日前提及：9月12號立委候選人公告後，像這樣硬是貼上貼紙來發放給民眾的物資，不管是公開送或私下送，其實很明顯已造成賄選事實；游競選團隊總幹事蔡宜助說，近期竟有許多濁水選區7鄉鎮的鄉親竟到競選總部詢問「還有沒有白米可供索取？」甚至彼此問候：「你有沒有拿到白米？」

游顥表示，蔡培慧先前誣指他在集集鎮以聯名廚餘桶行賄，不僅讓鎮民被調查約詢，這次白米事件更讓整個濁水選區的許多長輩處於受賄嫌疑的恐懼之中、陷公益團體於不義，而蔡陣營選在假日無人上班時間到地檢署提告，根本是「假提告、真掩蓋」的政治作秀，企圖影響司法調查跟輿論風向。

南投地檢署回應，受理相關檢舉後已列「選他字案」，由警方初步通知相關人到案說明受贈白米的過程，事後皆請回，並未開傳票或安排檢察官複訊。

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