待富邦7年！啦啦隊女神被傳轉隊「幽默回應」　釣出樂天副隊長

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待富邦啦啦隊7年！慈妹被傳轉隊「幽默回應」　釣出樂天曲羿：欠揍

▲▼慈妹。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

▲慈妹人氣超高。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

記者曾筠淇／綜合報導

被網友封為「新一代啦啦隊女神」的慈妹人氣超高，她自2017年就加入富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，至今已應援約7年時間，不過近期就有傳言指出，慈妹之後可能會轉到其他隊。對此，慈妹日前直接發「聲明」，幽默回應也釣出樂天的副隊長曲羿（曲曲）。

日前有網友在PTT的CheerGirlsTW板上，以「2024年啦啦隊轉隊」為標題發文，提到最近網路上出現傳言，說慈妹可能會轉隊。

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▲慈妹外型甜美，在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自慈妹IG）

▲慈妹2017年加入「Fubon Angels」。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

貼文底下，也有其他網友討論道，「慈妹去樂天桃猿」、「慈妹好像有說過她想回家鄉」、「慈妹去樂天也是頂的」、「慈妹想走演藝圈去樂天合理」。

對於傳言，慈妹透過Threads表示，最近很多人問她「是不是會去這邊或去那邊」，所以「我現在在這邊聲明，我決定要去......睡覺了，晚安」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／j.oycee377）

▲慈妹發文。（圖／翻攝自Threads／j.oycee377）

慈妹雖未正面透露動向，但幽默回應也吸引網友留言，「皮」、「哈哈哈這動向我喜歡」、「超派」、「寶寶晚安」、「還好我都不會問你在哪邊，我只在你身邊」、「支持你」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／j.oycee377）

▲曲羿直呼「好欠揍」。（圖／翻攝自Threads／j.oycee377）

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的副隊長曲羿也回應，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈好欠揍」。而對於轉隊傳言，並未獲本人、球隊證實，目前仍是未知數。

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