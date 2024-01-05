「威秀點數全沒了」一票會員帳號都被砍　影城：已提前3個月溝通

▲信義威秀。圖與本文無關。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會去威秀影城看電影，更是威秀的網路會員，然而，日前就有網友打開APP才發現，他的會員資料已經被刪除，其中包含會員等級、累積點數全都沒了。對此，威秀影城回應，他們過去透過公告、電子郵件，提前3個月與會員溝通，因此若會員被刪除，只能「重新申辦」。

有網友在PTT的movie板上，以「威秀會員遭刪除，會員等級點數全沒了」為標題發文，提到他日前點開威秀影城的APP時，發現系統顯示查無會員身分。他透露自己沒改過密碼，一年還用了無數次，於是上威秀粉專查詢。

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臉書粉專「威秀影城粉絲團」去（2023）年12月28日有以「#iShow會員 權益公告 ＆ 2024/01/01維護公告」為標題發文，提到威秀影城為了提供更多元的服務，非iShow會員無法使用線上訂票功能，因此原申辦網路會員者要在「112年12月31日」前免費辦理升級成為iShow會員，逾期未升級者，網路帳號等相關資料都將自動刪除，不會另行通知。

威秀公告續指出，「iShow卡號前八碼為95521010之iShow舊式會員」也要在112年12月31日前完成升級（新增儲值功能），屆時原帳戶的有效點數和贈品將一併轉入新帳號，若逾期未升級，iShow舊式會員帳號相關資料（包含所有有效點數、已兌換未領取的贈品）也會自動刪除、失效，不另行通知。

威秀也補充，「原持有實體iShow卡之快樂購聯合集點卡卡友權益及HAPPY GO點數累兌點功能將不受影響」，仍然可以在其他HAPPY GO通路累、兌點。實際查詢威秀官網，去年10月2日時，威秀也有發布「iShow會員權益公告」，提醒民眾要記得升級成iShow會員。

不過即便如此，原PO認為，一般人根本不會隨時關注粉專，如今一整年所累積的點數、會員等級就這樣沒了，有沒有和他一樣的苦主？

▲威秀先前有發布公告，但不少網友都沒有注意到。（圖／翻攝自威秀影城官網）

貼文曝光後，有網友也直呼，「苦主+1帳號被砍了，最近沒看電影完全不知道有這種事」、「X北，我沒看到你文章我根本不知道」、「X我也掛了」、「看到這篇才知被砍+1，幾乎每月報到，真沒發現公告」、「沒看到這文章沒發現，我的帳號和點數也沒了」、「看到才發現被砍+1，明明播電影前可以宣導」、「剛剛去看了一下，好，我也沒了」。

還有網友直言，「只在官網公告真的蠻瞎的，應該mail還有APP都要確保發通知給舊會員」、「太扯！這種處理方式絕對有問題」、「這種逾期會刪會員的，需要反覆提醒吧」、「其實開放升級好多年了，公司處理方式真的挺糟糕的」、「APP也應該要有通知吧」、「沒收到通知信」。

不過也有人透露，「我有收到mail，剛剛去信箱查，威秀10月有發mail提醒，但是內文字很小，完全沒標示重點」、「有公告、有發mail通知的話就不是他們問題了吧」、「12/22我有收到mail提醒通知，不過是HAPPY GO寄的」、「之前有發信通知」。

對此，威秀影城回應，「我們去年10月有公告，並且也發布電子郵件給舊的會員，表示已經要全面更會換會員系統了」，且他們除了10月2日有在官網發布公告；10月1日至4日也有針對近2年有消費的舊會員發布信件通知，一共寄送12萬9929封信；12月28日也有透過威秀粉專發布公告。

威秀影城也指出，過去公告、電子郵件均提前3個月溝通。另外，威秀有與HAPPY GO合作，等於雙系統去提醒會員，HAPPY GO在12月15日有透過APP發送權益通知，發送約8.8萬名卡友；12月21日、22日也有針對未換卡的87萬名舊會員寄送EDM提醒。

經確認，若會員被刪除，目前只能選擇「重新申辦」。