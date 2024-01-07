凌濤控賴清德炒房賺800萬　競總：製造假訊息「歎為觀止」

▲賴清德競選總部發言人陳世凱。（資料照／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨發言人凌濤今（7）質疑，民進黨總統候選人賴清德2021年購買安平區育平街3200萬豪宅，直至2022年3月漲幅已經超過800萬，疑在捷運規劃發包前，買在起漲點，賺取暴利。對此，賴競總發言人陳世凱表示，國民黨慣用被打臉的資料來誤導民眾，根本就是假訊息製造中心，台南捷運路線、站點根本還沒確定，國民黨卻將幻想當現實，把捏造的故事當爆料，實在令人歎為觀止。

陳世凱強調，國民黨用附近有公園指控賴清德炒地，實在令人啼笑皆非。國民黨逢「南」必反，現在連台南有公園也都要反。

陳世凱反批，侯友宜在新莊獵地，不僅整合後坐擁上百坪土地，更是在都更範圍的旁邊，所有容積獎勵也都這麼剛好，彷彿是為侯友宜量身打造。光是侯友宜獵地、炒地的獲益恐高達上億元，而這些獵地的錢，全都是靠凱旋苑吸學生的血所賺來的的收租。國民黨視而不見包租侯的惡行，一心只想為侯友宜轉移吸血焦點，轉而攻擊台南，實在令人遺憾。

此外，台南市府昨天說明，該區域捷運政策公布3年後，賴清德才有購入自用住宅之事，凌濤將正常市場機制的變化，誣指暗示為「暴利」，是不是沒出過社會？