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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

另類藍白合！李明璇掃街巧遇柯P車隊　柯文哲親拿麥喊加油

▲▼李明璇掃街遇柯文哲車隊互相加油 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李明璇掃街遇柯文哲車隊互相加油 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

另類藍白合！國民黨高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委候選人李明璇，這幾天密集跟選民分享她的「鐵人拜票行程」，今（7日）來到前鎮瑞興市場掃街，巧遇民眾黨總統候選人柯文哲今天也在高雄進行車隊掃街，柯文哲親自拿麥高喊「李明璇加油」、「我有經過妳的競選總部，加油加油好好加油」。

原本李明璇及團隊在菜市場掃街，只見直播進行到一半遇到交通管制，李明璇一度以為是蔡總統的車隊，後來在鏡頭前她驚訝地說「是柯P耶」。

▲▼李明璇掃街遇柯文哲車隊互相加油 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李明璇與柯文哲車隊巧遇，2人互相加油 。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯文哲車隊經過時，柯粉對李明璇的熱情程度引起現場民眾目光，尤其柯的年輕麥克風手看到李明璇後，還立即將原本柯的口號「台灣的選擇柯文哲」，改為李明璇的競選口號「唯一的璇擇李明璇」，興奮地沿路吶喊，車隊及民眾黨支持者為李明璇的加油聲此起彼落，不少人拿著KP文宣來找李明璇簽名和合照，可見柯粉對李明璇的支持與喜愛。

李明璇也向柯文哲車隊揮手「加油加油一起加油」，當柯文哲車子靠近時，李明璇幽默表示「你來找我的哦？」，柯文哲回應「我有經過妳的競選總部，加油加油好好加油」，兩人不期而遇，互相勉勵彼此加油，不久後，柯文哲的限時動態也po出「遇到李明璇一起加油」。

▲▼李明璇掃街遇柯文哲車隊互相加油 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲不少柯粉拿著KP文宣來找李明璇簽名和合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

選戰進入倒數黃金週，李明璇說從原本的鐵人行程進入到「鋼鐵人行程」，一天早晚站兩次路口街頭拜票、跑至少各兩個菜市場及夜市掃街。下午也馬不停蹄進行車隊掃街，而且她堅持自己當麥克風手，親自向民眾拜票，面對支持者關心她的身體希望她保養喉嚨。李明璇則強調一直都是這樣親力親為，因為她認為這樣才能100%表達誠意及想改變的決心。

高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）向來被稱民進黨大本營鐵票倉，李明璇長期積極拜票展現親和力，合照簽名都來者不拒，從她最近的掃街和站路口直播可見人氣強強滾，非常受民眾歡迎。

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