日本好友快遞「必勝達摩」抵台　馬文君親手點左眼祈求立委五連霸

▲馬文君為立委5連霸「必勝達摩」點睛。（圖／馬文君競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委選戰前「超級星期天」，尋求「5連霸」的南投縣第一選區立委馬文君，特地為一尊巨無霸「必勝達摩」像舉行點睛儀式、祈願勝選，也展現必勝信心。

相傳先在達摩像的「左眼」畫上黑色眼珠子以為許願，即象徵必勝成功；馬文君今天上午由家人陪伴，在埔里鎮競選總部親自為必勝達摩畫上左眼珠， 希望等到勝選願望實現後，再將右眼珠畫上，現場眾多支持者也熱烈齊喊「當選成功」。

馬文君團隊指出，馬於10多年前擔任埔里鎮長時，因積極推動Long stay長住計畫，讓埔里成為日本民眾認同的海外移居新樂園，也與多位義務擔任「Long stay埔里親善大使」的日籍人士成為摯交；馬文君後來轉戰立委，每屆參選時都有日本好友特地訂製「馬文君必勝祈願達摩」，並專程送來台灣給予祝福，成為激烈選戰中最溫暖的必勝吉祥物。





馬文君表示，今天的「必勝達摩」已是歷年來第5個，體型特別巨大顯著，擺在競選總部中央的氣場強盛、能量十足；她誠摯感謝來自日本的關愛與祝福，也希望象徵消災解厄的開運達摩吉祥物，能同為台灣與日本祝福、台日友誼長存，自己也順利當選立委、達成五連霸。