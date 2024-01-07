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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前最後周日衝刺！藍騎鐵馬掃街　綠封街塗鴉親子同樂

▲彰化立委候選人楊曜聰鐵馬掃街。（圖／楊曜聰 黃秀芳競辦提供）

▲彰化立委候選人楊曜聰鐵馬掃街。（圖／楊曜聰競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

選前超級星期天，彰化第二選區藍綠立委候選人不同以往搖旗吶喊，今天換走文青風，藍營楊曜聰騎鐵馬沿街車隊拜票，沿著鐵路高架的預定路線前進，著鐵路高架的預定路線前進，宣示他力爭高路高架4年動工的決心，沿途受到許多選民加油打氣，黃秀芳主打親子文藝風，把馬路當畫布，讓選戰煙硝味頓時帶來滿滿感動。

▲彰化立委候選人楊曜聰鐵馬掃街。（圖／楊曜聰 黃秀芳競辦提供）

▲彰化立委黃秀芳封街塗鴉。（圖／黃秀芳競辦提供）

楊曜聰鐵馬拜票車隊，由彰化青年後援會組成，象徵「彰化青年挺曜聰、鐵路高架4年動工」，從競選總部出發後，轉建國陸橋進入鐵路高架的預定路線，向沿線民眾拜票、沿途不時有機車騎士對車隊喊「加油」，一還有路邊買菜的民眾附和鐵路高架的議題，「對！就是要高架。」

楊曜聰表示，今天拜票車隊一路經過陸橋、平交道與地下道，深切感受到鐵路撕裂彰化市區造成通行的不便，並深刻了解鐵路高架是彰化鄉親的期待，更堅定他進入立法院後，要將爭取鐵路高架動工做為他的首要任務，全力推動，儘快動工，如果4年做不到就辭職。

▲彰化立委候選人楊曜聰鐵馬掃街。（圖／楊曜聰 黃秀芳競辦提供）

而選前最後超級星期天，黃秀芳沒有「大咖」輔選，反而是舉辦親子活動，下午2點開始的封街塗鴉現場還發送造型氣球並請來小丑表演，黃秀芳也親自拿畫筆彩繪戰貓、戰狗，把馬路當畫布。

黃秀芳說，從政以來舉辦許多親子、藝文活動，包括星空電影院、泡泡遊戲、兒童劇、紙風車劇團、魔術表演、音樂表演等，因為她堅信選舉需要融入民眾生活，也培養下一代的民主視野，畢竟選戰不一定要劍拔弩張，她會堅持「用心聽、認真做」的精神，繼續為選民服務。

▲彰化立委候選人楊曜聰鐵馬掃街。（圖／楊曜聰 黃秀芳競辦提供）

▲彰化立委黃秀芳封街塗鴉。（圖／黃秀芳競辦提供）

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