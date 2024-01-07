大地震前兆？泰國漁民捕獲皇帶魚爆恐慌　專家解惑了

▲泰國漁民發現皇帶魚。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國沙敦府漁民1月3日在安達曼海淺水區發現皇帶魚，嚇了一跳，因為傳聞若在淺水區發現牠，可能代表地震甚至海嘯即將來襲。不過專家說明，這其實只是印度洋偶極（Indian Ocean Dipole）現象，因為冷水進入安達曼海，才會導致發現不尋常魚類的狀況。

鏡報報導，安達曼海位在泰國以西，水深相當深，泰國當地民眾Boomerange宣稱，若是在沙敦府附近發現皇帶魚，這可能代表安達曼沿岸地區可能發生地震，甚至可能引發海嘯。另一名民眾Wannarrong Sa-ard指出，皇帶魚又稱作地震魚，在浮上水面時經常會發生地震。更有人說，大海出現的混亂情況，意味著要準備好面對自然災害。

針對相關討論，泰國農業大學（Kasetsart University）海洋生態講師托恩（Thō̜n Thamrongnāwāsawat）說明，皇帶魚很少被捕獲，是因為人們通常不會在深水區捕魚，且因為近期印度洋偶極現象，冷水進入安達曼海，才造成發現不尋常魚類的狀況。

「以前是翻車魚，現在是皇帶魚」，托恩認為，這些魚類可能只是跟著冷水團移動，雖然大海出現不尋常事件，但瞭解來龍去脈將有助於避免不必要的驚慌不安。

皇帶魚是生活在海面下200公尺至1000公尺的深海魚類，是現存最長的硬骨魚，身長可達17公尺、重達270公斤，鮮少出現在水面上。科學家們認為，皇帶魚被沖上岸可能是已經死亡，或是遇上強烈風暴等狀況。