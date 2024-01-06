快訊／新北議員住處隔壁透天厝起火　五口家8旬老父送醫不治

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（6日）晚間8時許，光明街一間透天厝驚傳火警。民眾報案聞到燒焦味，老家在隔壁的新北市議員劉哲彰知悉，也連忙趕回家查看。警消獲報抵達，發現現場為4層樓透天厝，進入屋內搜尋，發現一名8旬老翁倒臥房內，身上多處燒傷，並已無生命徵象，救護人員將其送往醫院搶救，但仍宣告不治。

▲新北議員住處隔壁透天厝火警，屋主8旬老父遭燒傷送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，起火戶為4層樓RC建築透天厝，5樓有鐵皮加蓋，陳姓屋主與妻女及父母一家五口同住，平時88歲的陳父因行動不便，長期臥床住在4樓。火警發生時，陳男聞到燒焦味，就連忙呼喚家人逃生，並撥打119協助。警消抵達，現場為3至4樓梯間雜物燃燒，迅速將火勢撲滅後，進入屋內搜尋。

▲陳姓屋主得知發生火警，與其他家人逃出。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消進入4樓屋內後，發現長期臥床的陳父，全身有90%三度灼傷，並已無生命徵象，警消立即救出施予CPR急救，並交由救護人員送醫治療，但經急救後仍宣告不治。警消表示，現場起火點為樓梯間，主要燃燒雜物，燃燒面積約6平方公尺，起火原因仍待火調人員進一步釐清。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋建議，民眾能在家中裝設「住宅用火災警報器」，就可以在火災發生的初期偵測火災，並及時提醒正在熟睡或仍不知火災已發生的民眾，為保障民眾居家防火安全，鼓勵民眾自行採購安裝，藉由高分貝警示音提醒住戶，及時發揮警示效果，爭取更大的逃生避難及火災初期應變時間。

▲警消迅速將火勢熄滅，起火原因仍待釐清。（圖／記者陸運陞翻攝）