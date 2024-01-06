　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北議員住處隔壁透天厝起火　五口家8旬老父送醫不治

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（6日）晚間8時許，光明街一間透天厝驚傳火警。民眾報案聞到燒焦味，老家在隔壁的新北市議員劉哲彰知悉，也連忙趕回家查看。警消獲報抵達，發現現場為4層樓透天厝，進入屋內搜尋，發現一名8旬老翁倒臥房內，身上多處燒傷，並已無生命徵象，救護人員將其送往醫院搶救，但仍宣告不治。

▲新北議員住處隔壁透天厝火警，屋主8旬老父遭燒傷送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北議員住處隔壁透天厝火警，屋主8旬老父遭燒傷送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，起火戶為4層樓RC建築透天厝，5樓有鐵皮加蓋，陳姓屋主與妻女及父母一家五口同住，平時88歲的陳父因行動不便，長期臥床住在4樓。火警發生時，陳男聞到燒焦味，就連忙呼喚家人逃生，並撥打119協助。警消抵達，現場為3至4樓梯間雜物燃燒，迅速將火勢撲滅後，進入屋內搜尋。

▲新北議員住處隔壁透天厝火警，屋主8旬老父遭燒傷送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳姓屋主得知發生火警，與其他家人逃出。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消進入4樓屋內後，發現長期臥床的陳父，全身有90%三度灼傷，並已無生命徵象，警消立即救出施予CPR急救，並交由救護人員送醫治療，但經急救後仍宣告不治。警消表示，現場起火點為樓梯間，主要燃燒雜物，燃燒面積約6平方公尺，起火原因仍待火調人員進一步釐清。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋建議，民眾能在家中裝設「住宅用火災警報器」，就可以在火災發生的初期偵測火災，並及時提醒正在熟睡或仍不知火災已發生的民眾，為保障民眾居家防火安全，鼓勵民眾自行採購安裝，藉由高分貝警示音提醒住戶，及時發揮警示效果，爭取更大的逃生避難及火災初期應變時間。

▲新北議員住處隔壁透天厝火警，屋主8旬老父遭燒傷送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消迅速將火勢熄滅，起火原因仍待釐清。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
快訊／新北住宅起火　一男死亡
捕獲野生男星「市場擺攤賣雞腿」！
2024大選首起　柯文哲造勢場驚傳男子攜鎮暴槍到場
國一恐怖車禍！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場死亡
林心如「被當成50多歲」崩潰了！　表情秒變
蔡英文造勢脫稿問支持者《在路上》觀看次數　「我覺得有人在騙我
快訊／國一嚴重車禍！　乘客噴飛倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

主管休育嬰假前「性侵女下屬」！逞慾完喊：給我當獎勵

快訊／新北議員住處隔壁透天厝起火　五口家8旬老父送醫不治

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

快訊／國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛車外　倒地被蓋白布

快訊／新北水泥槽車「突衝入公園」駕駛受困　消防緊急鋸樹救援

快訊／新店透天厝樓梯竄火　老翁遭燒傷命危送醫

「博弈專車」攬客誤揪刑警一起賭博　警破門攻堅逮38人送辦

35噸拖板車奪命右轉！單車騎士遭輾「臟器外露」亡　肇事駕駛下場曝

新北泰山國三生失蹤8天！家人PO網求助「非常擔心你」

高雄女駕駛撞樹亡！路中「詭異停留1分鐘」畫面曝　爆衝飛分隔島喪命

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

嫩妹火鍋店吃飯「拔陰毛丟鍋裡」討3倍賠償　一看監視器嚇壞求饒

孫燕姿妹妹宣布「斷絕姊妹關係」！　「陰影中活20年」決裂2大原因曝光

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛車外　倒地被蓋白布

主管休育嬰假前「性侵女下屬」！逞慾完喊：給我當獎勵

快訊／新北議員住處隔壁透天厝起火　五口家8旬老父送醫不治

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

快訊／國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛車外　倒地被蓋白布

快訊／新北水泥槽車「突衝入公園」駕駛受困　消防緊急鋸樹救援

快訊／新店透天厝樓梯竄火　老翁遭燒傷命危送醫

「博弈專車」攬客誤揪刑警一起賭博　警破門攻堅逮38人送辦

35噸拖板車奪命右轉！單車騎士遭輾「臟器外露」亡　肇事駕駛下場曝

新北泰山國三生失蹤8天！家人PO網求助「非常擔心你」

高雄女駕駛撞樹亡！路中「詭異停留1分鐘」畫面曝　爆衝飛分隔島喪命

《我推的孩子》橫槍萌果與聲優出遊遭質疑單身男子...發文解釋身分

第一次！金正恩發電報慰問石川災民　日本政府表示感謝

柯文哲台中造勢湧5萬人　藍營小雞也來場外蹭人氣

小商人「X同學條款」貼文被無預警下架！　爆氣：越刪我掛越多

快訊／日本石川深夜又地震「震度達6弱」　深度僅10公里

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

相關新聞

國一晚間轎車翻覆！32歲男「腦組織外溢」亡

國一晚間轎車翻覆！32歲男「腦組織外溢」亡

國道一號北上230.9K處6日晚間發生嚴重車禍，一輛轎車因不明原因翻覆，導致現場一片狼藉，就連分隔島的防眩板都已斷裂。事故造成一名32歲男子腦組織外溢、當場死亡，還有一名23歲許姓男子受到輕傷，目前被送往雲基救治，詳細案發原因仍待釐清。

國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛倒地

國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛倒地

新北水泥槽車衝入公園　1駕駛受困

新北水泥槽車衝入公園　1駕駛受困

即／新店透天厝火警　老翁命危送醫

即／新店透天厝火警　老翁命危送醫

5千人10分鐘拔光3萬條蘿蔔　畫面震撼

5千人10分鐘拔光3萬條蘿蔔　畫面震撼

關鍵字：

新店議員火警影音

讀者迴響

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面