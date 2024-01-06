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苗博雅支持者反廢死挺侯友宜！　侯辦：道出多數民眾的心聲

▲▼ 侯友宜新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

過去力挺苗博雅的永康國際商圈協進會理事長李慶隆5日發布聲明，列出國中生割喉案、台南雙警遇襲命案、王欣儀議員胞姐命案等案件表示，過度重視人權，相對會犧牲善良人民；並強調台灣人民會支持鐵漢總統候選人，堅持反對廢死，表態總統支持鐵漢侯友宜。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰回應，「到底要有多少人民站出來吶喊，賴清德才願意對死刑表態？」

陳柏翰指出，反廢死是超過八成民眾共同的心聲，李慶隆理事長道出普遍老百姓的意見，就如同許多父親一樣，心繫小孩、家人的安全，希望法律能夠維持社會基本的公平正義。然而賴清德對於死刑仍然持續閃躲，到底要有多少人民站出來吶喊，賴清德才願意對死刑表態？

陳柏翰說，法務部昨天稱37名待決死囚均聲請憲法訴訟而未執行，並說死刑執行不待救濟程序終結即執行，反而是違法，然而釋憲程序是法務部在2020年，自行修正《執行死刑規則》第2條第4項，增訂「應審核有無聲請大法官解釋程序在進行中」所致，是以行政機關的命令，技術性的拖延死刑執行，達到實質廢死的政治操作。

陳柏翰也說，既然法務部已經替賴清德表態，將以《執行死刑規則》繼續實質廢死，那就請所有反廢死的民眾站出來，在大選中用關鍵的一票告訴民進黨和賴清德，多數民眾的聲音。
 

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