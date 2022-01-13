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電玩成癮險退學！差等生「1年後開掛」成天才少年　年薪破400萬

▲▼男大生逆襲成年薪百萬的華為天才少年。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲男大生逆襲成年薪百萬的華為天才少年。（圖／翻攝自新浪新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海復旦大學信息科學與工程學院博士研究生林田日前宣布入選華為「天才少年」，將完成與華為技術有限公司的簽約，畢業後加入華為無線產品部門，年薪估計可達百萬元人民幣。林田分享，自己其實曾一度沉迷電玩差點被復旦退學，但不想再讓父母失望，於是更加努力學習，在師長好友的幫助下，成功翻轉人生。

華為創始人任正非2019年發起「天才少年」計劃，高薪吸引頂尖人才，3年來招募不到20人。據了解，入選「天才少年」年薪超過人民幣百萬（約新台幣434萬元），最高更可達201萬元。近期不少入選華為「天才少年」的故事被公開，林田就是一例。

2019年，林田在國際頂級期刊上發表論文，受到了華為的關注。去年暑假，林田進入華為無線產品部門實習。實習一段時間後，他被部門主管推薦參加「華為天才少年」的面試順利入選。

林田入選「天才少年」的過程十分順遂，但他分享，自己其實曾經一度因成功考取復旦大學後就開始荒廢學業。由於復旦採積點制度，由每門課程所得等級相加除以所修學分的平均數，林田大一學期成績在滿分4分的情況下，只得到積點1.8，是相當低的分數，一度面對退學危機。

▲中國電信設備商華為。（圖／路透）

▲大陸電信設備商華為。（圖／路透）

「當時，我以為大學隨便玩玩就可以了，完全沉溺在遊戲之中，期末考的時候才發現功課完全荒廢了，」林田表示，比起成績的打擊，更令他難過的是父母的失望。

他回憶，春節期間，老師曾打電話到家中，詢問是否因家庭經濟困難耽誤學習，並提醒他這樣的情況繼續的話，會有退學的風險。林田回憶，大一春節「萬家燈火喜度元宵的那天，父母卻要送我去車站返校參加補考」。他返回學校後，在只有自己一個人的宿舍裡，面對冰冷的牆壁非常想家，「我暗自下定決心，以後絕不能再掛科、再補考。」

大二那年，林田選擇通信工程專業，遇到好的室友和老師，林田也積極擔當班委、參加班級活動，努力從大一的狀態中走出來。他也因此卸載電腦中的網路遊戲，開始大量閱讀課程相關的電子書籍，在大三那年，林田取得接近滿分4.0的優秀績點，後來更拿到國家獎學金，獲評2020到2021學年復旦大學優秀學生標兵。

林田分享時笑著說，「最開始的目標很小，只想著至少不能被退學，」最後達成的目標卻是他都不敢奢想的。林田表示，自己至今仍感謝『積點1.8』的那段時光。他認為，那段時光錘鍊他的意志力、抗壓力，「已經是從低谷走出過的人，無論再遇到什麼困境，我都沒有理由不相信自己能走出來第二次。」

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