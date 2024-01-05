　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍擊殺親伊朗民兵組織領袖！聖城清真寺「升復仇紅旗」

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲美國擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」組織領袖穆什塔克。（示意圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國4日在伊拉克首都巴格達發動襲擊行動，擊殺親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」（Harakat al-Nujaba）的組織領袖，緊張情勢高漲，而伊朗稍早也在聖城庫姆的賈姆卡蘭清真寺（Jamkaran Mosque）升起象徵復仇的「血紅色旗幟」，宣戰意味濃厚。

據悉，賈姆卡蘭清真寺前次掛上紅旗是在2020年，伊朗軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月被美國擊殺的隔天升起紅旗，同月7日伊朗議會投票通過，將美軍和美國五角大廈列為「恐部分子」。在什葉派傳統中，「紅旗」象徵不義的流血，呼籲人們為死者報仇。

根據伊朗當地媒體報導，紅旗上有白色阿拉伯文，意味著「海珊的復仇」。

本站報導《美軍在伊拉克發動攻擊　擊殺親伊朗民兵組織領袖》，美國五角大廈4日擊殺的目標為穆什塔克（Mushtaq Jawad Kazim al Jawari），稱此次採取的軍事行動為自衛行動。除了此人，五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）表示，還有另外一名真主黨高貴者運動成員也被擊斃，沒有平民受傷，也沒有攻擊基礎建設或設施。

據報導，依據伊拉克警方消息來源以及目擊者的說法，一架無人機朝真主黨高貴者運動在巴格達東部的總部發射至少2枚火箭彈，擊中一輛汽車，造成車上民兵指揮官與助手等人死亡。

伊拉克總理蘇達尼的軍事發言人譴責美方的行動，稱這是對伊拉克安全實體的不正當攻擊。蘇達尼對伊朗支持的派系控制相當有限，因為他先前需要這些派系的支持才獲得權力，如今這些派系已在他的執政聯盟中形成一大勢力。

伊拉克當地民兵指揮官阿布（Abu Aqeel al-Moussawi）稱，「我們將進行報復，讓美國人後悔發動這種侵略行動。」

ET快訊
偷酸高雄猴子「好肥喔」被聽到　他在街上被狂追
孫燕姿妹妹突宣布「斷絕姊妹關係」！　在陰影中活20多年
《星光》歌手一度沒工作！「燒烤店打工2年」維生
陸富豪「懸賞千萬尋子」電話被打爆　崩潰：每天8、9個人叫爸爸
拆開看每個字都懂！餐廳招牌讓上萬人傻住了
謝震廷承認借高利貸！　口袋放刀
獨／遲緩兒控欠6年薪「被打到住院」　老闆：他不是我員工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓突射200砲　南韓緊急演訓「回敬400砲」！雙方互指對方挑釁

美軍擊殺親伊朗民兵組織領袖！聖城清真寺「升復仇紅旗」

台灣首支民間救難隊「抵達日本珠洲市」　搭直升機挺進孤立災區

2男乘客車站內打架！一人跌落月台遭輾「當場身亡」

不爽在野政黨把持國會！他曝「行刺李在明」動機：經濟亂糟糟

百萬網美吃海底撈「爆乳大跳科目三」　卻被粉絲無情吐槽

神父被蜱蟲咬變「東方不敗」　出現幻覺自宮！昏迷倒血泊被發現

全身挫滅傷！　海保2隊員驗屍結果出爐：巨大外力撞擊致死

撞機起火後關閉！國土交通省：C跑道8日恢復使用　已104班機被取消

海保機另3人也聽見「與塔台對話」　戴耳麥卻沒發現誤闖跑道

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

辭掉金融工作改到市場擺攤　年輕女勉勵：找到自我價值

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

北韓突射200砲　南韓緊急演訓「回敬400砲」！雙方互指對方挑釁

美軍擊殺親伊朗民兵組織領袖！聖城清真寺「升復仇紅旗」

台灣首支民間救難隊「抵達日本珠洲市」　搭直升機挺進孤立災區

2男乘客車站內打架！一人跌落月台遭輾「當場身亡」

不爽在野政黨把持國會！他曝「行刺李在明」動機：經濟亂糟糟

百萬網美吃海底撈「爆乳大跳科目三」　卻被粉絲無情吐槽

神父被蜱蟲咬變「東方不敗」　出現幻覺自宮！昏迷倒血泊被發現

全身挫滅傷！　海保2隊員驗屍結果出爐：巨大外力撞擊致死

撞機起火後關閉！國土交通省：C跑道8日恢復使用　已104班機被取消

海保機另3人也聽見「與塔台對話」　戴耳麥卻沒發現誤闖跑道

日本5大車廠＋電子業結盟「發展車用先進晶片技術」預計2030投產

慘遭溫班亞瑪「戲耍」暴扣還挨鍋　字母哥：說他7呎3吋肯定騙人

百靈果凱莉才宣布當媽「爆私密片外流」！　笑回：不是熟婦是孕婦

《京城怪物》影射日本731部隊二戰暴行！　日網震驚：看劇才知

營養師曝「增加骨密度」5種運動！搭配補鈣5食物　強化骨骼更有感

結合海洋意象！新北中和佳和公園啟用　打造舒適休憇空間

北韓突射200砲　南韓緊急演訓「回敬400砲」！雙方互指對方挑釁

戀愛與結婚標準大不同！？　12星座擇偶類型大公開

湖人將帥不同調！漢姆「極端調度」遭質疑　里夫斯：氣氛很糟

美國12月非農就業意外大增21萬6000人　失業率持穩3.7%

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

國際熱門新聞

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

回應北韓挑釁！南韓「海上射擊」K9自走砲

海保機長重複說著「對不起、對不起」

海保2隊員驗屍結果出爐：全身挫滅傷

快訊／日航殘骸拆一半「突起火冒黑煙」

塔台下指令後「忙調度」！沒發現海保機闖跑道

她到曖昧對象家喝酒　意外尿在貓砂盆

美2男地鐵月台打架　一人跌落月台遭輾斃

網美爆乳大跳科目三　粉絲無情吐槽

飛機上「這4時段」廁所最髒、最臭

世界各國必吃！　台灣「這道」位居第4

騎士飆車擦撞　右腿被「扯斷」掛車頭

更多熱門

相關新聞

路透：台灣總統大選是美中關係一大考驗

路透：台灣總統大選是美中關係一大考驗

台灣總統大選投票日只剩倒數一周，路透社認為，無論最終獲勝的是藍、綠、白任何一黨，都將為美國政府帶來極大挑戰，而美國官員也需保持中立態度、謹慎應對，同時確保美台之間的關係不受損。兩岸關係的發展將需要外交努力，以維持地區的和平和穩定。

美中學槍擊1死5傷　17歲槍手飲彈自盡

美中學槍擊1死5傷　17歲槍手飲彈自盡

密州祭新規　禁中俄企業買軍事據點附近土地

密州祭新規　禁中俄企業買軍事據點附近土地

被禁參加科州總統初選　川普上訴最高法院

被禁參加科州總統初選　川普上訴最高法院

美菲海上聯合巡邏　共軍同步海空巡航

美菲海上聯合巡邏　共軍同步海空巡航

關鍵字：

美國伊朗紅旗

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

42歲前主播柳俊江疑燒炭輕生！　警消破門「證實已死亡」

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

即／金曲歌手與女友爆口角　情緒失控當街揮刀

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

周杰倫一張照片回擊了

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面