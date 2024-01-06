基隆拖板車撞斷號誌桿！基座也遭連根拔起　3自小客慘被波及

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆明德一路、八德路口今(6日)上午發生一起事故！一輛拖板車轉彎時，不慎撞斷號誌燈桿，還向前拖行至少20公尺，甚至拉扯到電纜線，造成3部自小客車遭電纜線波及，其他駕駛見狀嚇得連忙報警。事故造成現場車流嚴重回堵，所幸並無人員傷亡，警消獲報後趕抵現場排除，至於詳細案發原因仍待調查釐清。

▲基隆拖板車撞斷號誌燈桿。（圖／記者郭世賢翻攝）

這起案件發生在上午8時許，35歲林姓男子駕駛拖板車疑似未保持安全車距，轉彎時不慎自撞號誌桿，將號誌桿連跟撞斷，並向前拖行至少20公尺，電纜因此遭拉扯掉落，還波及到對輛2部自小客車及同向1部自小客車，所幸並無造成人員傷亡。

事故發生後，電桿、電線等全部散落，現場一片狼藉，造成交通陷入混亂，警消獲報立即趕抵現場疏導交通，直到號誌桿暫移至路旁，10時30分順利恢復正常，路口交通順暢後，才撤離交整勤務。

對此，交通處人員到場表示，會盡快維修號誌桿，所幸警方及時發現並順利疏導交通，才未釀成交通阻塞或車禍事故，成功守護用路人行車安全。

基隆市警察局第三分局呼籲，如民眾遇交通號誌故障，請協助撥打110專線或1999市民熱線通報，號誌故障期間，多停聽，勿爭道、勿搶快，以防交通事故發生，保障大家行車安全。