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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃金周／柯文哲重兵壓台中、高雄　出奇招「跨進電視」突破同溫層

▲民眾黨總統候選人柯文哲於新莊車掃，支持者熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲與支持者互動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台中報導

2024總統、立委選舉進入最後倒數7天。1月13日投票日前的最後一個周末，也就是俗稱的「黃金周」，民眾黨也卯足全力，重兵部署在台中、高雄兩地，不僅是看中中台灣選民有「搖擺州」的浮動性，日前在高雄舉辦的「三粉造勢」更是讓早已排好的超級星期天活動規模再擴大。此外，民眾黨這次也與傳統電視台洽談轉播合作，跨進民眾家中的電視，藉此接觸到更多的選民、突破同溫層。

黨內人士說，選舉進入最後倒數關頭，民眾黨在選前陸續在中、南、北舉辦大規模造勢。周五、周六在台中，花了2天時間進行車隊掃街，除了有全國性知名度的台中第一選區立委參選人蔡壁如外，台中向來是台灣選舉的「搖擺州」，且從黨慶開始就知道台中的支持者很多，才會特別花這麼多力氣。

在高雄部分，黨內人士指出，除了本來就已經規劃超級星天在高雄，但日前舉辦的「三粉造勢」活動成功，一口氣提升了選前黃金周的規模跟等級，「因此這次來高雄，就是要把南部的游離票全都催出來，也花了1天半以上時間進行車掃、造勢」。最後選前2、3天則回防北部，不僅是大本營，也是主要的大票倉。

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈全台大車掃出發。（圖／記者林敬旻攝）

此外，黨內幕僚也說，黃金周民進黨也正好在台中、高雄，等於是強碰，會有一個對比，「人數上有信心不會輸，比自發性跟傳統動員，民眾黨也會佔優勢」；該幕僚說，對手往往會出動遊覽車載人來，但民眾黨不會，主要都是要自發性來的人，「就看選民是要當一個旗子揮一揮就來的人，還是自動自發、真的為了改變未來而到場」。

據了解，選舉剩下最後7天，民眾黨更破天荒為了造勢活動與傳統電視台洽談合作轉播，台中場、高雄場以及選前之夜的凱道等造勢場，都可以在家中的電視上看到轉播，是過去在柯文哲陣營少見的選舉手法。

幕僚說，要把造勢的熱度跟人潮透過傳統媒體傳遞出去，接觸到更多過去接觸不到的選民，避免氣勢正旺但卻被媒體掩蓋的窘境，「要讓選民看到，民眾黨的活動氣氛歡樂、不訴諸悲情，且候選人言之有物，藉此感染更多選民」。

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