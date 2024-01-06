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金門馬拉松「17 Running」！　可抽等重高粱酒...萬人開跑

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

名額有限的金門馬拉松開跑！「17 Running」於1月6日舉行，為期2天的活動，吸引國內外破萬名跑者響應，完賽後還能享用調酒、金門芋頭米粉、金門燕菜等美食，摸彩禮品更包含來回機票、和跑者體重相等的金門高粱酒等大獎，讓現場參賽者都相當興奮。

▲▼金門馬拉松「17 Running」於6日、7日舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門馬拉松「17 Running」於6日、7日舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

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▼幸運民眾抽到等重酒。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門馬拉松「17 Running」於6日、7日舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

今日登場的是4公里健康休閒組和10公里的競賽組，緊接著登場的是健康休閒健跑組及健走組的路跑。因金門保有豐富的自然風景及戰地歷史，跑者們在輕鬆愉快氛圍下，可沿途欣賞當地美景，參賽者不僅能一步一腳印探索金門珍貴的人文地貌，還能享受路跑的樂趣。

首先登場的是早上7點30分的10公里路跑組，金門縣政府副縣長李文良於致詞時表示，本屆是第17屆，今年特別取諧音，邀大家「17 Running」一起跑步，因此特地將4公里及10公里組挪到了第一天，就是為了給跑者更好的賽道空間及賽道體驗。

▲▼金門馬拉松「17 Running」於6日、7日舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

本次在賽事的規劃上，特別強調親子同跑，在輕鬆愉快氛圍下，出門散心運動，一起跑出健康、跑出自信，而金門縣政府也邀請到陸軍金門防衛指揮部官兵弟兄，全副武裝喊著口號、踩著整齊劃一的步伐和大家一同跑步，特別吸睛，一度讓現場引起不小的轟動，爭相與他們合照。更顯活動熱鬧氣氛。

▲▼金門馬拉松「17 Running」於6日、7日舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府副縣長李文良致詞時表示，為了讓所有的跑者「跑在金門、食在金門」，首度邀請金門當地特色商家共襄盛舉，提供多樣美食，讓跑者完賽後享用，除了有具代表性的金門酒廠所帶來的現場異國風味經典調酒;還有芋香四溢、湯頭濃郁的金門芋頭米粉；金門宴客桌上必有的佳餚金門燕菜；綿密紫米甜而不膩、暖心又暖胃的紅豆桂圓紫米粥還有麵條Q彈的金拌麵等，等著大家完賽兌換。

活動現場排隊兌換美食的人潮絡繹不絕，許多參賽者都說今年的美食選項變多，每樣看起來都讓人食指大動，一時間不知道選哪個好，有許多家長帶著小朋友一同參賽，皆表示這次金門馬拉松風味餐特別有意思，讓大家都可以挑選自己想吃的完賽補給品，跟以往有很大的突破，也肯定主辦單位金門縣政府教育處的用心。

▲▼金門馬拉松「17 Running」於6日、7日舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

活動歷時2小時的競賽，男子組由來自台北的陳秉豐選手拔得頭籌，以34分54秒的成績奪下10公里組別的冠軍，第二名由緊隨其後的選手林晨皓獲得34分56秒成績；第三名選手賴賢鴻則以35分16秒成績抵達終點。

女子組則由同樣來自台北的張芷瑄選手以38分38秒奪下10公里組別的冠軍，第二名則由黎齊琪選手以40分42秒成績獲得，第三名則由來自本縣的曾怡靜選手以40分50秒成績獲得。許多選手都表示，今天的天氣涼爽，跑起來十分舒適，對身體不會有太大負擔。

▲▼金門馬拉松「17 Running」於6日、7日舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，現場還有來自金門各校及團體音樂及舞蹈表演，也有社區帶來的民俗舞和傳統藝術演出，最讓人期待的莫過於摸彩，豐富的禮品包含立榮航空來回機票、美津濃背包、footer機能襪、昇恆昌住宿卷、卡內基瑜珈球、以及最大獎獲得跑者與自己體重相等的金門高粱酒，不僅讓金門馬拉松活動增添魅力，也讓參賽跑者們完賽後，留下美好的回憶，活動第一天順利為金門馬拉松熱身完畢，各位跑者繼續向前為明日全馬組及半馬組的熱烈賽事加油！

▲▼金門馬拉松「17 Running」於6日、7日舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門馬拉松「17 Running」於6日、7日舉辦。（圖／記者林名揚翻攝）

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