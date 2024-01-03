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金門酒廠攜手冠軍教父打造Kinmen Fizz潮味酒譜！串聯全台50酒吧演繹不同風情

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

▲金門酒廠攜手冠軍調酒教父Aki，推出以58度金門高粱酒為基酒的Kinmen Fizz，同步也串聯全台50間頂尖酒吧一起共襄盛舉。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

每回走進酒吧，怎麼點都是那幾杯經典調酒嗎？喝慣了伏特加、琴酒、威士忌等基底，這次試試不同的基酒與酒譜吧！其實擁有深厚歷史底蘊的中式白酒，其純淨柔和的酒質與清香在近年屢屢成為調酒文化的新亮點，更翻轉年輕酒友對於當代中式白酒的質感印象。今天晚上，推開酒吧的門，就向吧檯的調酒師點一杯以金門⾼粱酒為基酒的「Kinmen Fizz（⾦門費茲）」吧！

從台灣出發的原創調酒！
50間頂尖酒吧力推「新一代基酒——金門⾼粱酒」邁向國際
什麼是「Kinmen Fizz（⾦門費茲）」？熟悉經典調酒的年輕酒友大概只聽過頗能考驗調酒師功力的Gin Fizz，但其實Kinmen Fizz的背景也不遑多讓！原來這款源自於台灣的原創性調酒，就是由金門酒廠邀請世界冠軍調酒教父Aki一同聯手打造的創新調酒！出自調酒教父的酒譜，主要以58度金門高粱酒為基底，再以台灣綠茶與南投盛產的梅子注入豐沛的茶⾹與果⾹，使得整體風味既有金門高粱酒獨有的馥郁清香，同時也多了富有層次的輕盈走向。

為了與更多年輕酒友分享金門高粱酒做為基酒的獨特風情，金門酒廠不只與Aki攜手推出 Kinmen Fizz，更揪全台50間頂尖酒吧一起共襄盛舉，讓酒友們喝出新體驗！因此，Aki表示自己在設計Kinmen Fizz酒譜時，特別保留讓其他調酒師也能發揮創意特⾊的空間，而且原料在世界各地都容易取得。「希望透過頂級酒吧的參與，能夠激發更多調酒的創意，並讓金門⾼粱酒成為新⼀代的調酒基酒！」

在地小隊出動！
ETtoday幫酒友試喝台中3家Kinmen Fizz特調＋加碼特調
目標不只進軍全台，更要站穩世界經典調酒一席之位的Kinmen Fizz，現在已經在北中南甚至離島等50家頂尖酒吧點得到！《ETtoday新聞雲》這次也特別試喝來自台中超人氣話題酒吧——Tor Dāy、Pm Bistro和Vender Bar，根據調酒教父酒譜所變化的Kinmen Fizz特調，以及各店調酒師以38度或58度金門高粱酒加碼的獨家特調，領略不同元素與風味，如何與金門高粱酒迸撞出意想不到的完美融合！

Tor Dāy
以閩南語方言「土地」為名，揭示了此處不僅有著老宅風情，店內酒單依淡濃排序的Signature招牌調酒也堅持以呈現台灣的自然風土為出發！3位創立Tor Dāy的調酒師，皆以台灣茶與在地食材細膩入酒，就連調酒命名與酒譜配方也都相互呼應，帶出台灣氣候土地的獨特性，讓酒友從瀏覽酒單開始就是一種享受！除此之外，鹹食料理也不僅僅是為了讓客人解饞下酒，蔥油拌麵、三杯蘿蔔糕、酥炸蛋餅捲等必點招牌，也透過對於料理風味組合的掌握，將你我熟悉的台灣味紛陳交融！

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼欲呈現台灣風土意像的Tor Dāy，精心蒐集屏風、燈具與櫥櫃等擺設，為整個空間嵌入懷舊古意。

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

面對Aki原創的Kinmen Fizz，調酒師千宇直呼實在是很難超越，「我們其實有問過曾在離島當兵的長輩，當時每遇冬天總要喝高粱酒取暖，不敢純飲的人就會套梅子綠一起喝，所以Aki的酒譜真的是很草根、很經典的搭配。儘管我們多次試著延伸發揮，最終在店內呈現的Kinmen Fizz仍然沒有多做變動。」至於加碼特調「璀汐銀光」，千宇發現台灣的蘆筍汁其實頗能呼應高粱酒的麴味，「這兩者源自我們土地的元素有點像魚幫水、水幫魚，融合後的風味會一層一層地展現出來，香氣也會綻放得非常明顯。同時我們還會再加入一些桂花紅茶元素，以淡淡茶香提引整體風味。」

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼少見以金門高粱酒為基酒的特調，總能吸引過去想嘗試高粱酒、又不得其門而入的酒友，Tor Dāy的Kinmen Fizz（上圖）喝起來順口，且能讓人完全放下原先對於高粱酒強烈風味的心理負擔。加碼特調「璀汐銀光」（下圖）的高粱酒麴味結合蘆筍汁後，則帶出令人驚喜的鮮味，淡雅茶香更將剛入口的豐富風味收束於輕盈。在調酒師千宇的眼中，高粱酒、蘆筍與桂花紅茶就像是一個結構強勁的鐵三角，能讓各種風味在這個架構裡融合出舒服易飲的完美平衡。

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

Tor Dāy
地址：台中市西區公正路210巷40號
電話：0978-600-620

Pm Bistro
位於台灣大道上、廣三SOGO對面的質感餐酒館Pm Bistro，推開簡約大氣的門扉，迎接酒友的是工業風與清水模並陳的低調空間設計，可以想見店主是要將主角的光環留給食物與調酒。酒單以Signature招牌調酒、龍舌蘭調酒以及紅白酒為主，招牌特調多以花草為主題，再佐以水果增添層次，讓不少酒友大讚「絕對回訪」！店內鹹食則以簡單卻精緻的開胃小點為主，適合夜晚想要小酌一下的酒友。

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

▲簡約的店內空間與擺設，讓酒友能好好靜下心來小酌品酩。

調酒師Vic表示，店內以58度金門高粱酒為基酒的Kinmen Fizz，特別將原本Aki採用的青梅改為酸梅，讓較突出的酸度與微鹹感，更加延續這杯Kinmen Fizz的風味！至於店內的加碼特調「金粱鳳舞」，Vic笑言，「這杯主要是想讓不敢喝高粱酒的人也願意嘗試！」因此特別以38度金門高粱酒浸泡鐵觀音茶葉，為高粱酒基底注入清幽香氣，同時再以鳳梨、刺蔥及蜂蜜將整體酸甜度拉高，帶出比Kinmen Fizz更加清爽的口感。

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼將青梅改以酸梅、帶出酸鹹風味的Kinmen Fizz（上圖），讓客人可以選擇直接將酸梅加入酒中，或是邊喝邊細嚼果肉，隨性調整屬於自己的品飲模式。加入多種元素的加碼特調「金粱鳳舞」，則能喝出酸、香、甜交纏的明顯層次。

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

Pm Bistro
地址：台中市西區臺灣大道二段496號
電話：無

Vender Bar
2023年入選亞洲50大最佳酒吧的Vender Bar，鄰近國美館綠園道，有別於現下多數酒吧走的低調路線，Vender Bar的大門是一台偌大的「自動販賣機」，經過絕對不怕錯過！由於老闆是新加坡人，因此店裡的Signature招牌調酒可以喝得到來自新加坡的當地風情，甚至榴槤、咖椰吐司的風味也都以驚喜的樣貌在調酒中呈現！同時在店內也吃得到肉骨茶、沙嗲等新加坡代表美味，讓偶爾回想起東南亞旅遊時光的酒友，隨時都能來這裡微醺一解出國癮！

▲▼（業配）金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「拉開」販賣機，即能造訪充滿南洋風味的Vender Bar。

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

主理人兼調酒師Darren表示，為了呈現Kinmen Fizz，特別以高山綠茶茶葉與58度金門高粱酒、梅子一同浸泡，將茶香、梅子香與高粱酒香氣中和繚繞，最後再加上檸檬汁，加強清爽風味。至於加碼特調「玫瑰露」則特別選擇一樣的58度金門高粱酒為基酒呈現，Darren解釋，「我在喝58度金高時，其實感覺到淡淡的玫瑰香氣，為了吸引年輕客人對高粱酒的興趣，所以特別加入玫瑰花、橙汁等元素，帶出明顯的花果氣息，另外再加入鮮奶油讓整體口感更濃郁滑順。」

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Vender Bar送上的Kinmen Fizz（上圖），茶香果香格外突出，雖是以高粱酒為基底，卻很適合做為追求微醺時光的第一杯酒。加碼特調「玫瑰露」（下圖）之所以沿用58度金門高粱酒，Darren表示因為58金高的風味較38度金高飽滿，更能與較為重口的元素締造出平衡口感，香甜感與酒感明顯兼具，而鮮奶油點綴的口感也讓整體酒感更好入口。

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

Vender Bar
地址：台中市西區五權西四街118號
電話：（04）2372-5875

老饕快筆記！
全台50家酒吧開喝金門高粱酒調酒　掃描QR code再送餐酒消費折抵券
現在就打開地圖，看看北中南與離島共50家限定合作酒吧，哪一間離自己最近！如果最近正好要來個外地小旅行，也可以跨縣市把不同酒吧的Kinmen Fizz都「蒐集」起來！

喜愛餐酒體驗的酒友們也別忘了，在這50家合作酒吧點選Kinmen Fizz或加碼的特色調酒，還可以掃描桌上的QR code，立即就能獲得餐酒消費折抵券，讓你下次回想起金門高粱酒調酒無可取代的風味時，立刻可以揪三五好友聚餐小酌使用，往後每個酒吧踩點的夜晚與週末，都多了有金門高粱酒相伴的微醺食光。

▼點選合作店家的Kinmen Fizz或由金門高粱酒為基底的加碼特調，再掃描桌上的QR code，就能獲得50元消費優惠券。

▲▼金門高粱 x 台中3間酒吧。（圖／記者周宸亘攝）

[禁止酒駕，未滿18歲者禁止飲酒]

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