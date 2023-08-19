就愛這一味！高雄男1小時內連偷19瓶高粱　到案瞎扯：全喝了

▲鄭姓男子1小時內連偷2家超市，專門鎖定金門高粱酒。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山警分局南成派出所16日接獲轄內超市報案稱遭竊，調閱店內監視器後發現，一名身穿灰色上衣、黑色後背包的男子，偷走10瓶金門高粱酒，誇張的是，這名男子一小時後又跑到另一家超市，同樣鎖定高粱酒，再度偷走9瓶，警方獲報後鎖定一名鄭姓慣竊（43歲）涉嫌重大，將他傳喚到案，鄭男表示，因為缺錢又想喝酒，所以才下手行竊。至於酒的下落，他說「全喝光了」。

▲鄭姓男子1小時內連偷2家超市，專門鎖定金門高粱酒。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

南成派出所16日接獲保華一路的超市報案稱遭竊，店員指稱當天下午3時一名身穿灰色上衣、黑色後背包的男子，進入店內直接走到酒類貨架前，將高粱酒從盒內取出藏進後背包內，還將外盒壓扁藏進貨架底下，共得手「戰酒黑金龍特窖」10支金門高粱酒，價值6300元。

▲鄭姓男子1小時內連偷2家超市，專門鎖定金門高粱酒。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

沒想到不到一小時，這名竊嫌在下午4時許又跑去保南二路的超市，同樣的手法共得手9支高粱酒，價值5600元。經警方擴大調閱監視器鎖定竊嫌身分為43歲的鄭姓男子，並在17日通知其到場，鄭男坦承因缺錢但是又喜好飲酒，所以才到超市內竊取高粱酒，警方詢後全案依竊盜罪嫌移請地檢署偵辦。