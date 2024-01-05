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台灣首支民間救難隊「抵達日本珠洲市」　搭直升機挺進孤立災區

▲▼石川縣珠洲市建築崩塌、車輛遭沖毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣首個民間救援隊進入珠洲市，與當地NGO組織合作，前往避難所了解及協助災民健康照護。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本能登半島強震後，台灣首度有民間NGO救援團隊受邀進入重災區珠洲市。台灣災難醫療隊發展協會先遣小組一行4人昨天先開車挺進，今天搭乘直升機挺入孤立災區，與當地NGO組織合作，前往避難所了解及協助災民健康照護。

日本政府尚未正式接受外國支援，但台日民間的NGO團體交流密切，平時也有跨國醫療救助訓練，熟悉彼此運作模式。台災協會與日本非營利組織「和平之風」（PWJ）飛行搜索醫療隊ARROWS於2018年簽署合作協定MOU，是合作訓練與災時支援的夥伴關係。台災協會曾多次受邀，以模擬外國災難醫療隊國際人道救援的方式，跨海飛往日本參加災害時醫療救助訓練。

台災協會副秘書長王為德向中央社表示，台災協會去年12月15日至19日才有16人小組到日本訓練，當時訓練情境包括下雪等極端氣候下的直升機後送等，沒料到才2個多星期後就發生這次強震。

他表示，能登半島發生地震後，台災協會秘書處持續蒐集情報，考量當地天候、疾病及地形等因素後準備器材，與PWJ及ARROWS確認最新支援需求後，正式通知台災協會派遣醫師、護理師、高級緊急救護技術員（EMT-P）以及後勤人員，組成災難醫療先遣小組。

取得日本方面同意後，台災協會先遣小組一行4人，包括台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長、衛生福利部桃園醫院災難醫學科主任蕭雅文，負責後勤的秘書長柳育漢，擔任護理師的副秘書長王為德，以及EMT-P常務理事姜尚佑，昨天出動前往能登半島，搭機抵達小松機場後，自行駕車挺進重災區珠洲市，抵達時已經逼近深夜。

能登半島強震發生後，ARROWS一直在現場支援避難所與指揮所總部，為避難的居民提供醫療援助，包括改善避難所的衛生環境等。

王為德表示，先遣小組今天也在ARROWS的指揮調度下，前往災區避難所了解及協助健康照護與衛生狀況，也一起搭乘直升機前往孤立區域協助評估民眾的健康需求。

他表示，珠洲市當地目前還有1萬1000多人，開設53個避難所，多個NGO團體在當地展開行動、協助災民，台災協會的先遣小組希望盡一點綿薄之力，若日方有需求，也願加派人手，「讓我們一起為台灣災難醫療隊救援任務加油」。

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