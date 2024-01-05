台灣虎航強震後首次飛新潟　載運6箱救災物資「為日本加油」

▲日本強震後，台灣虎航執行首班航班運送物資到新潟。（圖／台灣虎航）

記者李姿慧／台北報導

2024年元旦日本石川縣能登半島發生規模7.6強震，為西日本海岸百年來最大一場地震，累計至少92死、242失聯。台灣虎航今(5日)執行強震後的首飛航班，運送了6箱保暖防災物資至新潟，為日本加油打氣。

台灣虎航今在臉書上po出災後第一班飛往新潟的航班，向默默運作的航班團隊致敬，台灣虎航表示，在這個月初，日本能登地區經歷了一場嚴重的地震，面對這無預期發生的事件，台灣虎航第一時間遵從當地的指引，調整了原訂桃園-新潟的航班，因為「safety first」是首要考量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣虎航今也執行強震後的首飛航班，台灣虎航指出，身為飛航往返台日間最頻繁的航空公司，這是台灣虎航的使命，背負著兩地之間往來與交流。今天的航班，台灣虎航運送了6箱物資至新潟，這是台虎微薄的力量，為當地朋友加油打氣，也邀國人同為日本送上最真摯的祝福，攜手共同為能登地區居民帶來一絲溫暖與力量，在這個充滿挑戰的時刻，一起期待日本的明天會更加美好。

▲▼日本強震後，台灣虎航執行首班航班運送物資到新潟。（圖／台灣虎航）

台灣虎航董事長陳漢銘也在臉書上表示，2024開年，收到來自日本石川縣地震、羽田機場意外事件等消息，台灣虎航團隊隨即啟動災害應變措施，除第一時間確保滯留於新潟機場旅客安全之外，客服單位更盡力協助旅客更改航點，以提供最快速平安返台的航班服務。

陳漢銘說，台灣虎航身為台、日兩地飛航最頻繁的航空公司，團隊除沉著應對無預期發生的事件，更於災後的第一班飛往新潟的航班，運送了6箱保暖防災物資至新潟，僅表達微薄的力量與心意，為當地的朋友加油打氣，在這個充滿挑戰的時刻，祝願所有人一切平安。

▼日本強震後，台灣虎航執行首班航班運送物資到新潟。（圖／台灣虎航）