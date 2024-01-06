王毅提3主張籲美方放鬆心態　強調「中國無意謀求霸權」

▲中國外長王毅。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸外交部長王毅5日在北京出席「紀念中美建交45週年招待會」時，提出了三點主張，當中強調中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，希望美方放鬆心態，尊重中國的發展道路與核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整。

據《新華社》報導，王毅在招待會上就落實好兩國元首重要共識提出三點主張，一是要堅持相互尊重，當務之急是樹立正確認知，「中美兩國是夥伴還是對手？這是管總的方向性問題。」

王毅表示，中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，願在相互尊重的基礎上，致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係；希望美方也能放鬆心態，本著平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整。

王毅指出，第二是要堅持和平共處，重中之重是有效管控分歧，不能因為存在分歧就走向對抗，更不能動輒揮舞制裁大棒，搞強權霸權和零和博弈；關鍵是要有求同存異的遠見和定力，不讓分歧和差異主導或干擾兩國關係。

王毅表示，第三是要堅持合作共贏，壓艙之石是推進互利合作，下一步，雙方要繼續充分用好在外交、經濟等領域恢復或建立的各項機制，盡快把溝通的橋梁搭起來，把合作的道路鋪起來，排除兩國交往面臨的各種障礙，穿透虛假資訊製造的各種「繭房」，不斷拉緊兩國人民之間的紐帶，為中美關係健康發展提供更多正能量。