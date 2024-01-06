　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅提3主張籲美方放鬆心態　強調「中國無意謀求霸權」

▲中國外長王毅批美挑起貿易戰會自食其果。（圖／CFP）

▲中國外長王毅。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸外交部長王毅5日在北京出席「紀念中美建交45週年招待會」時，提出了三點主張，當中強調中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，希望美方放鬆心態，尊重中國的發展道路與核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整。

據《新華社》報導，王毅在招待會上就落實好兩國元首重要共識提出三點主張，一是要堅持相互尊重，當務之急是樹立正確認知，「中美兩國是夥伴還是對手？這是管總的方向性問題。」

王毅表示，中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，願在相互尊重的基礎上，致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係；希望美方也能放鬆心態，本著平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍衛國家的主權和領土完整。

王毅指出，第二是要堅持和平共處，重中之重是有效管控分歧，不能因為存在分歧就走向對抗，更不能動輒揮舞制裁大棒，搞強權霸權和零和博弈；關鍵是要有求同存異的遠見和定力，不讓分歧和差異主導或干擾兩國關係。

王毅表示，第三是要堅持合作共贏，壓艙之石是推進互利合作，下一步，雙方要繼續充分用好在外交、經濟等領域恢復或建立的各項機制，盡快把溝通的橋梁搭起來，把合作的道路鋪起來，排除兩國交往面臨的各種障礙，穿透虛假資訊製造的各種「繭房」，不斷拉緊兩國人民之間的紐帶，為中美關係健康發展提供更多正能量。

ET快訊
快訊／台北港船隻撞擊！　31歲工人頸部受創落海死亡
林襄日本搭車睡著「嘴巴被偷塞一物」！　畫面瘋傳
別再摺千羽鶴送災區！　日記者開轟：都是垃圾
5萬存款買到房！啦啦隊女神「半年淨賺50萬」　2關鍵快出手
高市府怒開鍘！　新開幕「文青旅館」遭斷水電
隨便逛夜市就噴500元！「不是平民美食了」攤商曝背後內幕
駕駛鬼切右轉「吞1萬8罰單」　1理由撤單了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港府回顧2023年經濟　坦言開始恢復但「力度較預期慢」

前主播柳俊江燒炭輕生「現場無遺書」　曾與女友爆爭吵反鎖房門

胡海峰未現身主持重要會議！　名字遭微博「禁搜」

王毅提3主張籲美方放鬆心態　強調「中國無意謀求霸權」

老師將自拍影片設成電腦桌布！監督自習　學生：不敢抬頭了

防失業率升高！　陸將展開「大規模農民工職業培訓」

深圳將大幅改造城中村　總面積逾2億平方公尺「占全市40%」

「留美博士」淪紐約街頭流浪漢　復旦校友會證實了！家屬籲勿擾

護理師打掃租屋處撿到48萬現金！房東領回「減免整年房租」

陸富豪「懸賞千萬尋子」電話被打爆　他崩潰：每天8、9個人叫爸爸

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」　發聲反駁...他一張照片回擊！

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

強震後尋家人！日藝術家瓦礫堆中尋愛貓　8旬老婦活埋72小時後獲救

「肉身守護」救了8旬母親　 58歲日本前自衛官罹難

張誌家骨灰回台！2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

港府回顧2023年經濟　坦言開始恢復但「力度較預期慢」

前主播柳俊江燒炭輕生「現場無遺書」　曾與女友爆爭吵反鎖房門

胡海峰未現身主持重要會議！　名字遭微博「禁搜」

王毅提3主張籲美方放鬆心態　強調「中國無意謀求霸權」

老師將自拍影片設成電腦桌布！監督自習　學生：不敢抬頭了

防失業率升高！　陸將展開「大規模農民工職業培訓」

深圳將大幅改造城中村　總面積逾2億平方公尺「占全市40%」

「留美博士」淪紐約街頭流浪漢　復旦校友會證實了！家屬籲勿擾

護理師打掃租屋處撿到48萬現金！房東領回「減免整年房租」

陸富豪「懸賞千萬尋子」電話被打爆　他崩潰：每天8、9個人叫爸爸

日男網紅「手腳扭曲裝箱」慘死！曾侵犯未成年13次　爆瀧澤秀明是粉絲

快訊／台北港死亡意外！船隻撞擊作業平台　工人頸部受創落海身亡

阿拉斯加航空「整片窗戶」半空中吹走！　乘客戴氧氣罩迫降畫面曝

媽蹲廁所遭白柴怒瞪　牠一臉厭世在門外排隊：裡面的可以快一點嗎

小寒來了！台電曝「取暖神物」2用法是錯的：小心受傷

正妹裸下身醉倒路邊！正義店員報警　皮夾裡搜出她內褲...友人慘了

微軟與蘋果市值縮至3兆　搶當全球最有價值公司

網友「穿白衣快閃立院」哀悼國三生！籲修「少年法」前科塗銷制

罕見！金正恩關心日本7.6大地震　向日本首相致哀

流動天九牌賭場「藏身鐵皮屋」　桃園警凌晨攻堅逮38人

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

大陸熱門新聞

護理師打掃租屋處撿到48萬！房東減免整年租金

「留美博士」淪紐約流浪漢　校友會證實

彭博：拆解華為最新筆電　5奈米晶片來自台積電

陸富豪「懸賞千萬尋子」　一堆人喊爸爸他崩潰

拋棄糟糠妻後生意一落千丈！算命師：你你自斷財路

男合資買六合彩　16個號碼全落空

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

網曝彩券主持人「提早喊號」？官方立馬中斷直播

賣奶茶賣到身價640億！大學靠轉賣就狂賺百萬

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

中植集團破產申請被受理！金額恐達1.1兆

爺爺忘買玩具！孫女大哭　阿祖心疼：去買啦

30萬粉網紅突PO永遠離開了！父母證實女兒病逝

柳俊江輕生現場無遺書　曾與女友爆爭吵

更多熱門

相關新聞

舊金山願景真會讓中共在對台武力威懾時投鼠忌器？

舊金山願景真會讓中共在對台武力威懾時投鼠忌器？

隨著2024大選投開票日的逼近，選後台海安全情勢又再度成為國際焦點。而各方關切的問題之一，就是若賴清德副總統當選、甚至民進黨繼續完全執政，則從1月13日選舉結果產生後，到5月20日總統就職前，共軍是否會在台灣周邊實施高強度的軍事活動與演習？

美中專家：台灣無論誰當選「都需格外警戒」

美中專家：台灣無論誰當選「都需格外警戒」

台灣大選2024首場重要選舉　美媒關注

台灣大選2024首場重要選舉　美媒關注

美中軍事對話恢復　要先挺過台灣大選

美中軍事對話恢復　要先挺過台灣大選

學者談大選：兩岸再難回到2016年以前

學者談大選：兩岸再難回到2016年以前

關鍵字：

中美關係美中關係中美貿易美中經貿王毅

讀者迴響

熱門新聞

百靈果凱莉才宣布當媽「爆私密片外流」！　搞笑回應

快訊／克里斯汀奧利弗墜機身亡！

孫燕姿妹妹斷絕姊妹關係：我已經累了

台灣TOYOTA百萬初休旅今年停產

人妻喝爛醉隔天滿身怪味　怒告大樓總幹事

42歲前主播柳俊江疑燒炭輕生！　警消破門「證實已死亡」

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！

Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票點頭

慢飛天使馬場工作6年　被打到住院

日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援

孫燕姿姊妹「決裂2大原因曝光」！　過去埋怨PO文被挖出

吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP　跳02搖拉票

撈回虎斑　過一晚家人腿上都長貓

夫劈4女聊3P、嫌妻不夠緊　正宮氣炸

明晨04：49入「小寒」！4生肖恐病魔纏身、爆意外

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面