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大陸 大陸焦點 特派現場

2024大選牽動美中台走向　學者：兩岸難回到2016年以前

▲▼大陸學生訪台團參訪台北101，陸生團。（圖／記者李毓康攝）

▲今年7月大陸大學生團來台訪問9天。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／台北報導

2024大選結果牽動美中台未來走向，學者王信賢分析道，若由民進黨候選人賴清德當選，北京難以再寄希望於台灣當局和台灣人民，定會加碼文攻武嚇。學者張五岳則提出，即便是非綠陣營上台，兩岸也回不到2016年以前，但台海未必走向兵凶戰危。

▲▼ 三黨總統候選人兩岸政策與選後可能局勢座談會,張五岳,王信賢,徐遵慈,張登及。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲座談會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

「誰來解開兩岸的結：三黨總統候選人兩岸政策與選後可能局勢」座談會今（26）日下午舉行。政大國際關係研究中心副主任王信賢提出，2024有5個重要時間點需關注，分別為1月13日的台灣大選、3月初的大陸全國兩會、新任總統的520就職演說及11月5日的美國總統大選。

針對賴清德當選可能出現的結果，王信賢分析，美國大選中，現任總統拜登會面臨來自共和黨更大的壓力，因此管控衝突是美中在台海議題的共識。

從北京角度看，王信賢指出，要知道大陸過去曾對兩岸統一提出「兩個寄希望」，分別為寄希望於台灣當局與台灣人民，若民進黨長期執政和台灣民眾多數投綠，前述兩者均難以為繼；若習近平到中共二十一大依然連任，且賴清德執政8年，這意味著習在位20年間，有16年是民進黨在執政，「這意味著什麼？」，因此北京一定會加碼文攻武嚇。

▼ 王信賢在發表講話。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 三黨總統候選人兩岸政策與選後可能局勢座談會,張五岳,王信賢,徐遵慈,張登及。（圖／記者蔡儀潔攝）

淡江大學外交與國際學系副教授張五岳則提出，這一次北京清清楚楚，對這位「台獨工作者」不會有任何期待與幻想，將繼續文攻武嚇、貿易制裁，但台海倒也未必走向兵凶戰危，只要美中維持良性溝通對話，兩岸關係就可控。

至於若由非綠陣營當選，張五岳指出，兩岸關係絕不可能回到2016年前，因國際形勢和台灣內部環境均發生變化；站在北京角度，即便沒有立刻完成統一，也不可能讓兩岸統一問題停留在和平發展而沒有穩步推進進程。

另外，王信賢提醒，明年3月召開的大陸全國兩會非常重要，存在北京對台開啟法理鬥爭的可能，例如針對《反分裂國家法》中的對台採取「非和平方式」進行修法。

2024無論是哪位候選人當選，張五岳和政大國際關係研究中心主任寇健文均認為，他都將面臨巨大壓力。

寇健文甚至直言，當選人或將是最辛苦的一任總統，首先國內政局可能面臨「雙少數」現象，即得票數未過半，同時執政黨在國會也未獲多數席次；其次是美國在大選後，可能調整外交政策；最後大陸方面，統一是北京的「陽謀」，而經濟規律則是依託，相較之下穩定性更高。

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