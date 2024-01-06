跆拳道國手林唯均返母校中港高中　回饋20萬獎金促台韓交流

▲跆拳道國手林唯均返母校中港高中，大方捐出20萬元獎金給學弟妹。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中市中港高中素以跆拳道人才培育聞名，甫於杭州亞運為中華隊摘下銀牌的跆拳道國手林唯均日前回到母校與學弟妹一同訓練，林唯均大方捐出20萬獎金給母校，促成韓國忠南體育高中移地訓練、台韓交流，希望學弟妹透過跨國交流及實戰訓練，提高雙方整體技術水準。

▲工策會邀請林唯均擔任台中十大伴手禮代言人，讓台中伴手禮揚名海外。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，台中跆拳道運動風氣盛行，學生時期林唯均特別從北部來到臺中就學，接受中港高中跆拳道總教練楊家維指導，戰績輝煌，去年首次出戰亞運賽事，更展現大將之風，一路殺進金牌賽，榮獲杭州亞運銀牌。

工策會也邀請林唯均擔任「台中市十大伴手禮代言人」，讓台中伴手禮揚名海外，工策會也積極媒合在地企業共同合作，期以培育更多運動人才，讓世界看見台灣、看見台中；感謝弘昇油漆董事長徐原益大方贊助林唯均20萬元獎金，懂事的林唯均感謝母校培育教誨，慷慨將獎金回饋母校，促成韓國忠南體育高中移地訓練，造福兩地學子增進國際交流。

中港高中跆拳道總教練楊家維表示，中港高中跆拳道隊校友在國內外賽事皆有出色表現，林唯均年僅20歲就獲亞運銀牌，實力堅強被體壇視為奧運培訓熱門選手，接下來他也會進駐國訓中心，擔任唯均黃金計畫專案教練，積極備戰各項國際賽事爭取積分排名，相信奧運奪牌指日可待，祝福唯均能為中華隊再創佳績。