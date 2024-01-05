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情侶來台10天「玩到不想走」　搭公車嚇傻：很像飄移

▲▼公車。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲大陸情侶來台遊玩，對於公車的文化感到驚訝。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期，隨著疫情趨緩和國際旅遊開放，外國遊客紛紛踏上前往台灣的旅程。一對來自中國大陸的情侶，分享了他們在台灣十天旅遊的心得與感想，引起了網友的熱烈討論。

小紅書社群平台上，一名大陸女網友分享了她和男友在台灣旅遊的點滴。她坦言這是她第一次旅行完全不想離開的地方，特別稱讚台灣的夜市小吃，但同時也感慨自己在這段旅程中增加了不少體重，笑稱和山豬肉香腸已經遙遠分離。更有趣的是，她提到了對台灣公車的疑惑，描述公車總是讓人有種「飄移」的感覺，詢問其他乘客是否有相同經驗。

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▲▼大陸情侶來台遊玩。（圖／翻攝小紅書／陈年年）

▲大陸情侶來台遊玩。（圖／翻攝小紅書／陈年年）

這位網友指出，十天的行程對於探索台灣來說實在太短暫了。他們連續造訪了台北、台南、花蓮和墾丁等地，然而仍有許多地方沒有時間安排造訪。最讓他們難忘的部分莫過於在台灣感受到了耶誕節和跨年的氣氛，尤其提及對於101大樓的煙火表演印象深刻，讓這趟旅程充滿了意義。

對此，不少網友在留言處指出，「我也是！在台灣生活了5年後,這種關係非常深刻」、「在台灣的歲月是我體重的頂峰，四個月內我減掉了10磅」、「下次歡迎來到台中」、「我也是，都想移民」、「謝謝你喜歡台灣」、「謝謝妳喜歡台灣歡迎常來玩～～」

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