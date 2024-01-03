等女友太久　火爆男痛罵一頓強拉她上車！強制罪送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子不滿女友車禍住院期間，她的前夫到院探視，加上載送她去友人家取物時，讓他等太久，雙方發生拉扯，過程中男子將女友強拉上車，民眾目擊後報警，警方獲報2小時後循線找到2人，雖然男子自稱情侶吵架，女友手部挫傷也不提告，但仍依強制罪送辦，及依社維法第87條第1款「加暴行於人」裁罰。

▲盧男強行拉黃姓女友上車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，38歲黃姓女子日前因車禍住院，期間離婚的前夫也來探視，湊巧被40歲盧姓男友撞見，心中種下不滿；1日晚間9時許，黃女出院後由盧男開車載送她到永和區成功路李姓閨蜜家中拿東西，盧男在車內等候許久，終於耐不住性子，脾氣瞬間爆發。

盧男先長按車子喇叭表達不滿，隨即下車跑去對黃女破口大罵，雙方發生拉扯，隨後將黃女強行拉進車內，閨蜜李女在旁苦勸無效，只能任由盧男押走黃女，整個過程被民眾目擊報警。

警方立即啟動快打警力到場，但人車已經離開，同日晚間11時許，警方循線找到盧、黃2人帶回偵訊，盧男表示是男女朋友吵架，女友是自願上車，沒有「強押」上車行為，檢視黃女肢體有擦挫傷不願提告，訊後依強制罪將盧男送辦，並依社維法第87條第1款「加暴行於人」裁罰。