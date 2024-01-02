　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

流感衝擊！國泰航空機師缺勤多　台北等6城市一周34航班將取消

▲國泰航空。（圖／國泰航空提供）

▲國泰在聖誕節期間出現了多班航班延誤及取消。（圖／國泰航空提供）

記者鄭思楠／綜合報導

正值聖誕節和元旦假期，不少香港市民及旅客乘飛機出行，但是國泰航空近日出現大量取消航班的情況。有資料顯示，國泰元旦假期期間取消50多班航班。國泰航空2024年1月2日至7日將取消至少34趟航班，涉及往返上海、北京、台北、杜拜、新德里和孟加拉達卡。其中，6天往返上海浦東機場的航班將全部取消。

據港媒報導，正值假期，香港機場離境大廳有不少購買國泰航班的旅客無法辦理登機手續。香港機管局網頁顯示，國泰航空2023年12月29日取消超過20個班次，佔原定航班量約8%，12月30日有約14個班次被取消，涉及目的地包括不少港人旅遊熱門地點，如曼谷、台北、首爾、東京和北京等。部分受航班取消影響的旅客未獲賠償，或被安排由商務艙轉坐經濟艙。

國泰航空解釋稱，2023年12月流感嚴重，公司因病缺勤的飛行員多於預期。為因應有關情況及確保整體航班服務正常運作，國泰決定主動取消部分航班。

國泰航務董事甘佩思在內部電子郵件中稱，聖誕節和元旦期間每日增加約8%航班。但因請病假的飛行員增多，且部分飛行員達到法定最高飛行時數，對管理階層來說是極大挑戰。

港媒稱，目前國泰飛行員約2,500人，只達到疫情前五成多。另根據法例，飛行員28天內飛行時間不得超過100小時，12個月內不得超過900小時，不少飛行員近期飛行時間已接近100小時的上限。香港航空機組人員協會也認為航班取消的原因在於飛行員不足，並表示這種情況會在農曆春節的旺季重演。

香港民航處表示，已提醒國泰合理安排受影響的乘客，會繼續密切跟進。香港旅遊業議會前副主席譚光舜認為，國泰取消航班將影響香港作為航空樞紐的形象，他促請國泰增聘人手，加強運力。香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，航空業人手緊張是客觀事實，但希望國泰之後避免出現取消大量航班的情況，避免影響旅客赴港體驗。

ET快訊
北捷透明隔板「驚見超辣一幕」！　巨胸緊貼變形
媽媽獻上女兒給男友性侵　喊：給他做沒關係
獨／張誌家小學照片曝　啟蒙教練心痛：見過最有天分投手
張誌家赴陸前PO文「不闖怎知能力到哪！99加油」　自勉卻留遺
快訊／賴清德突遭女猛親！　維安人員急帶開
LIVE／張誌家43歲猝逝！母姊曝死因　日7.6強震24死直
快訊／李銘忠求婚成功！　正妹妻正面曝光
張誌家生前最後視訊！　和前妻、小孩「跨年40分鐘」
受邀赴陸比賽！張誌家蜷曲沙發猝逝　球隊老闆：他不喝酒的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

流感衝擊！國泰航空機師缺勤多　台北等6城市一周34航班將取消

新年寄語！　習近平宋濤先後提及「祖國統一」

爺爺忘買泡泡機！孫女抱腿大哭　阿祖心疼揮拐杖喊：你快去買

2024年「和平統一、反台獨」　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導主動權

太便宜？男子送「43元玫瑰花束」遭女友拒收　網掀兩派論戰

擁6套房不住！「一家8口住飯店」驚人花費曝　她爽喊：要住一輩子

廣東南山鎮公布公務員「躺平者」名單！江蘇濱海縣鼓勵互相舉報

蔡稱「蔡英文路線讓人信賴」　國台辦：是台獨對抗、害台路線

中國房市求穩　專家：房貸利率下調機率高

香港區議員宣誓就任　特首：必須做好「上情下達、下情上報」

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

趙少康狂問蕭美琴問題！　吳欣盈：請不要把我當空氣

流感衝擊！國泰航空機師缺勤多　台北等6城市一周34航班將取消

新年寄語！　習近平宋濤先後提及「祖國統一」

爺爺忘買泡泡機！孫女抱腿大哭　阿祖心疼揮拐杖喊：你快去買

2024年「和平統一、反台獨」　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導主動權

太便宜？男子送「43元玫瑰花束」遭女友拒收　網掀兩派論戰

擁6套房不住！「一家8口住飯店」驚人花費曝　她爽喊：要住一輩子

廣東南山鎮公布公務員「躺平者」名單！江蘇濱海縣鼓勵互相舉報

蔡稱「蔡英文路線讓人信賴」　國台辦：是台獨對抗、害台路線

中國房市求穩　專家：房貸利率下調機率高

香港區議員宣誓就任　特首：必須做好「上情下達、下情上報」

高雄跨年謝金燕收視2.42　雙腿性感交叉200萬人看

魔獸稱湖人泡泡園區奪冠「最難」　兒子失去媽媽哭著打給他

最大財管銀行出手！　中國信託：基金申購手續費、信管費全免

《與惡魔有約》 金裕貞紅毯化身黑天鵝！擺脫稚氣低胸禮服氣勢破表

日男星新潟遇地震「連夜搭小黃」！活動中斷回東京：花了2.5萬車資

選前11天藍營桃園路口拜票　「不會打仗」趙少康提5保證

嘻小瓜遭傳和「閨蜜決裂」內幕曝光！　再揭真實案例：不是朋友了

龐氏騙局5年吸金65億　住豪宅狂買包...首腦整排名車畫面曝光

台西警流利英文溝通　外籍男大呼「得救了」

違停被抓嗆警「閒著沒事做」　駕駛挨罰3萬元

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

大陸熱門新聞

2023中國十大考古發現（下）

公司為裁員搬到秦嶺！員工一離職就回市區

2023中國十大考古發現（上）

國台辦：蔡英文路線是台獨、害台路線

擁6套房不住！一家8口住飯店驚人花費曝

爺爺忘買玩具！孫女大哭　阿祖心疼：去買啦

陸多場跨年煙火遭取消！改成一起放氣球

男子送「43元玫瑰」！遭女友嫌棄太便宜

廣東鄉鎮公布公務員躺平者名單！江蘇濱海縣鼓勵互相舉報

小情侶樓梯「活春宮」！影片瘋傳

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

陸放氣球跨年引發爆炸！火花亂噴、人群推擠

陸愛國主義教育法開始實施

中國房市求穩　專家：房貸利率下調機率高

更多熱門

相關新聞

近期要飛日本？旅遊部落客曝「7物」超重要

近期要飛日本？旅遊部落客曝「7物」超重要

日本石川縣能登1日發生規模7.6強震，有旅遊部落客發文提醒，近期出發的要避開能登半島區域，如果有要取消飯店／一日遊巴士的話記得問平台。另外，日本啟動4縣免費Wi-Fi「00000JAPAN」，讓受到影響的人使用，「錢財損失是小事，希望大家都平安。」

擁6套房不住！一家8口住飯店驚人花費曝

擁6套房不住！一家8口住飯店驚人花費曝

日7.6強震等同125顆原子彈！專家：近期不排除還有規模7強震

日7.6強震等同125顆原子彈！專家：近期不排除還有規模7強震

新潟機場暫停作業　台虎航2航班取消

新潟機場暫停作業　台虎航2航班取消

雪季勤務啓動　警曝遊合歡山交通攻略

雪季勤務啓動　警曝遊合歡山交通攻略

關鍵字：

國泰航班延誤取消香港旅遊

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面