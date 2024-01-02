流感衝擊！國泰航空機師缺勤多　台北等6城市一周34航班將取消

▲國泰在聖誕節期間出現了多班航班延誤及取消。（圖／國泰航空提供）

記者鄭思楠／綜合報導

正值聖誕節和元旦假期，不少香港市民及旅客乘飛機出行，但是國泰航空近日出現大量取消航班的情況。有資料顯示，國泰元旦假期期間取消50多班航班。國泰航空2024年1月2日至7日將取消至少34趟航班，涉及往返上海、北京、台北、杜拜、新德里和孟加拉達卡。其中，6天往返上海浦東機場的航班將全部取消。

據港媒報導，正值假期，香港機場離境大廳有不少購買國泰航班的旅客無法辦理登機手續。香港機管局網頁顯示，國泰航空2023年12月29日取消超過20個班次，佔原定航班量約8%，12月30日有約14個班次被取消，涉及目的地包括不少港人旅遊熱門地點，如曼谷、台北、首爾、東京和北京等。部分受航班取消影響的旅客未獲賠償，或被安排由商務艙轉坐經濟艙。

國泰航空解釋稱，2023年12月流感嚴重，公司因病缺勤的飛行員多於預期。為因應有關情況及確保整體航班服務正常運作，國泰決定主動取消部分航班。

國泰航務董事甘佩思在內部電子郵件中稱，聖誕節和元旦期間每日增加約8%航班。但因請病假的飛行員增多，且部分飛行員達到法定最高飛行時數，對管理階層來說是極大挑戰。

港媒稱，目前國泰飛行員約2,500人，只達到疫情前五成多。另根據法例，飛行員28天內飛行時間不得超過100小時，12個月內不得超過900小時，不少飛行員近期飛行時間已接近100小時的上限。香港航空機組人員協會也認為航班取消的原因在於飛行員不足，並表示這種情況會在農曆春節的旺季重演。

香港民航處表示，已提醒國泰合理安排受影響的乘客，會繼續密切跟進。香港旅遊業議會前副主席譚光舜認為，國泰取消航班將影響香港作為航空樞紐的形象，他促請國泰增聘人手，加強運力。香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，航空業人手緊張是客觀事實，但希望國泰之後避免出現取消大量航班的情況，避免影響旅客赴港體驗。