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大陸 大陸焦點 特派現場

香港跨年煙火回來了！反送中、疫情停辦5年「規模有史以來最大」

記者蔡紹堅／綜合報導

香港跨年煙火因反送中事件及新冠疫情停辦5年，今年終於恢復舉辦，以「新年新傳奇」為主題，號稱香港歷年規模最大、面積最廣、時間最長的跨年煙火秀，橫跨中環至銅鑼灣一帶，寬達1300公尺，從晚間11時就開始在維多利亞港周邊施放小型煙火，整點更連續施放長達12分鐘，可說是將過去幾年少放的煙火一次放了回來。

香港維多利亞港兩岸從2007年起每年都會舉辦大型跨年倒數活動，而煙火秀更是當晚的重頭戲。不過，由於反送中事件及新冠疫情的影響，香港已5年未舉辦跨年煙火秀。

▼香港維多莉亞港跨年煙火。（圖／路透社）

▲▼香港維多莉亞港跨年煙火。（圖／路透社）

隨著去年香港全面走出疫情，維多利亞港的煙火秀也終於恢復舉辦，今年以「新年新傳奇」為主題，透過四季變化為靈感，在12分鐘的表演中帶領觀眾走過春、夏、秋、冬四個季節，寓意周而復始、萬象更新。

這場煙火秀號稱香港有史以來規模最大，橫跨中環至銅鑼灣一帶，寬達1300公尺，同時有5艘平台船與16艘浮船在港灣施放煙火。

▲▼香港維多莉亞港跨年煙火。（圖／路透社）

此外，從當天晚上的11時開始，在灣仔的海港中心、夏慤大廈、金鐘長江中心，每隔15分鐘就有一場簡短的煙火秀，在鄰近維多利亞港的三座大樓屋頂，還會輪流施放4色許願流星煙火，依序代表著甜蜜、健康、常樂及富足含義。

煙火秀的總設計師劉琳表示，表演始於代表冬天的樂章，也以冬季樂章收尾，意味著生活周而復始，生生不息，同時也代表了雖然香港經歷過各種挑戰，但在各界不懈努力下，困難終會過去，香港定能創造新的傳奇。

▼香港跨年煙火完整版。

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