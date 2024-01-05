　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2024王品、添好運、瓦城大舉徵才　金屬家具企業開70K找技術員

▲王品尾牙邀請告五人、蘇打綠、田馥甄輪番上陣演出。（圖／記者廖婕妤攝）

▲王品集團在2024年持續徵才，補足人力缺口。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

協助市民順利就業、助廠商覓得好人才，台中市舉辦「富市台中 就業成功」1月系列徵才，邀集王品、瓦城、添好運、三井資訊、華旭矽材及韋翰實業等55家次廠商，辦理25場徵才，提供2400個優質職缺，其中金屬家具製造業產商「韋翰實業」釋出最高7萬元徵求現場技術員，想轉職民眾得把握機會。

▲丹麥廠商開4萬找離岸風電工程師，本土企業聘人修電梯月薪5萬元。（圖／台中市勞工局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市政府1月份就業徵才活動在山城、海線分頭登場，細節可上勞工局網頁查詢。（圖／台中市勞工局提供）

勞工局長張大春表示，依據人力銀行2023年調查發現，求職考量因素前兩名分別為「薪資條件符合期待」及「上班地點交通位置方便」，為此，台中市政府廣邀台中市廠商辦理徵才，開發在地多元職缺，媒合民眾在地就業。

張大春說明，這次「富市台中，就業成功」1月系列徵才活動，知名電子通訊及電腦週邊零售廠商「三井資訊」提供薪資上看5萬元的門市業務專員；太陽能相關材料處理廠商「華旭矽材」也開出上看5萬元的環安衛工程師職缺；金屬家具製造業產商「韋翰實業」則釋出最高7萬元徵求現場技術員。此外，包括美廉社、家樂福以及王品集團、添好運、瓦城泰統、生活工場、大立光電等企業也都有徵才需求。

台中市就業服務處補充，市府1月辦理多場徵才活動，歡迎有就業需求的市民朋友踴躍參加，詳情請至台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)。

ET快訊
快訊／選戰倒數8天！　桃立委候選人遭羈押禁見
19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡
台八女神脫了「宜蘭水煮屁股蛋」！　超巨半球全被拍
快訊／南韓反擊了！出動海軍陸戰隊「海上射擊」K9自走砲
亞尼克遭爆壓榨員工！老闆反控離職副店長、員工　結果曝
子瑜帶隊！TWICE來台灣　定延機場被捕獲
隨機殺人被判死！　「殺人改運」黃富康病死在監獄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

好市多超大咖！他曬「破5萬元好多金」　全場驚：刷了250萬？

2024王品、添好運、瓦城大舉徵才　金屬家具企業開70K找技術員

2028商機111億美元！首款乾眼症鼻腔噴霧　年底可望在台取證

遭指密會潘孟安喬高端！薛瑞元反嗆王鴻薇：是故意還是搞不清楚？

避寒又健康　嘉藥帶領阿蓮長輩體驗超夯韓式汗蒸幕

陽明交大碩班報考增1成！AI浪潮帶動　資工競爭激烈「錄取率僅6%」

鐵花新聚落租金翻倍漲！攤友怒轟「用完就丟」　台東縣府回應了

驚見「王蟲死掉了」！狂吸1.7萬人朝聖　內行揭真相：做成竹頭筊

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

好市多超大咖！他曬「破5萬元好多金」　全場驚：刷了250萬？

2024王品、添好運、瓦城大舉徵才　金屬家具企業開70K找技術員

2028商機111億美元！首款乾眼症鼻腔噴霧　年底可望在台取證

遭指密會潘孟安喬高端！薛瑞元反嗆王鴻薇：是故意還是搞不清楚？

避寒又健康　嘉藥帶領阿蓮長輩體驗超夯韓式汗蒸幕

陽明交大碩班報考增1成！AI浪潮帶動　資工競爭激烈「錄取率僅6%」

鐵花新聚落租金翻倍漲！攤友怒轟「用完就丟」　台東縣府回應了

驚見「王蟲死掉了」！狂吸1.7萬人朝聖　內行揭真相：做成竹頭筊

中共展開組織瘦身　多省市表明縮減領導職位數

石川強震「路斷房倒」物資進不去！　自衛隊徒步走進災區

花蓮3大知名景點敬老扶弱　持敬老卡及愛心卡免費入園

單身租屋族大減稅！財長莊翠雲：年收62.6萬以下免繳稅

春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

以為是「髒兮兮絨毛玩具」遭丟棄在河岸　她走近看嚇到：活生生的

東森寵物店員嗨跳科目三　「隱藏版毛店長」乖坐憨笑默默吸睛

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

快訊／選戰倒數8天！桃立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

好市多超大咖！他曬「破5萬元好多金」　全場驚：刷了250萬？

正妹荷官性感耶誕裝迎客！台中大型賭場被抄　23人狼狽被抓

生活熱門新聞

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

基隆「類富士山照」萬人朝聖

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

保溫瓶清潔少2步驟　恐將「生物膜」喝進肚子

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

「差14cm哥哥」搞出人命！爸媽要「母單28年」他扛下

好市多熟食有新品！「89%不想吃」心得曝

「一堆人停好車卻不回家？」　網淚揭心聲

竹中「超越中一中」　他見升學率驚呆！網：越來越可怕

小商人預告「處理猴子」！律師指這行為恐觸法

7縣市低溫特報　最冷跌破10°C

愛莉莎莎赴泰買房掀熱議　石明謹嘆1事

更多熱門

相關新聞

一中商圈大型租賃回溫　NET搬近億元帶頭簽14年店面長租約

一中商圈大型租賃回溫　NET搬近億元帶頭簽14年店面長租約

台中市一中商圈2023年大型租賃不斷傳出好消息，一掃過去疫情陰霾，從件數來看，每月超過10萬元租金的租賃案已達15間，追平疫情爆發的2020年，租金部分也回穩至疫情前水平，在地房仲認為，報復性回溫應會落在2024年中。

即／台74線30.2K車禍！女衝撞防撞車

即／台74線30.2K車禍！女衝撞防撞車

萬豪集團最貴酒店領軍插旗七期　預售案成交迸發9字頭

萬豪集團最貴酒店領軍插旗七期　預售案成交迸發9字頭

3辣妹荷官「聖誕裝+長靴」上工1周　驚人收入曝光

3辣妹荷官「聖誕裝+長靴」上工1周　驚人收入曝光

台中2騎士凌晨對撞！後座女重傷昏迷

台中2騎士凌晨對撞！後座女重傷昏迷

關鍵字：

台中徵才

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

周杰倫一張照片回擊了

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

基隆「類富士山照」萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面