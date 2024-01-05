2024王品、添好運、瓦城大舉徵才　金屬家具企業開70K找技術員

▲王品集團在2024年持續徵才，補足人力缺口。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

協助市民順利就業、助廠商覓得好人才，台中市舉辦「富市台中 就業成功」1月系列徵才，邀集王品、瓦城、添好運、三井資訊、華旭矽材及韋翰實業等55家次廠商，辦理25場徵才，提供2400個優質職缺，其中金屬家具製造業產商「韋翰實業」釋出最高7萬元徵求現場技術員，想轉職民眾得把握機會。

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▲台中市政府1月份就業徵才活動在山城、海線分頭登場，細節可上勞工局網頁查詢。（圖／台中市勞工局提供）



勞工局長張大春表示，依據人力銀行2023年調查發現，求職考量因素前兩名分別為「薪資條件符合期待」及「上班地點交通位置方便」，為此，台中市政府廣邀台中市廠商辦理徵才，開發在地多元職缺，媒合民眾在地就業。

張大春說明，這次「富市台中，就業成功」1月系列徵才活動，知名電子通訊及電腦週邊零售廠商「三井資訊」提供薪資上看5萬元的門市業務專員；太陽能相關材料處理廠商「華旭矽材」也開出上看5萬元的環安衛工程師職缺；金屬家具製造業產商「韋翰實業」則釋出最高7萬元徵求現場技術員。此外，包括美廉社、家樂福以及王品集團、添好運、瓦城泰統、生活工場、大立光電等企業也都有徵才需求。

台中市就業服務處補充，市府1月辦理多場徵才活動，歡迎有就業需求的市民朋友踴躍參加，詳情請至台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)。