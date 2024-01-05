新北土城大安圳變「紅河」　環保局緝凶...絲織工廠恐挨罰600萬

▲▼ 土城大安圳水色被汙染成紅色。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市土城區中央路三段附近大安圳昨4日中午12時許，河水不明原因突然被染成鮮紅色，民眾目睹嚇壞投訴到環保局，經環保局稽查，發現是「信綺絲織廠股份有限公司」因染色機故障，將紅色廢污水排放至大安圳中，環保局當下責令業者圍堵污水趕緊清理，也依違反水污染防治法第28條規定告發，最重可罰600萬元罰鍰

土城區大安圳昨4日中午12時許，原本應該透明的河水，不明原因被染成鮮紅色，景象相當駭人，目睹民眾嚇壞，投訴到新北市環保局。市府出動環保局稽查員、重案組及土城區清潔隊員，於土城區中央路三段281巷附近大安圳沿線查找，經過一番搜尋後，發現是一間絲織廠流出紅色廢污水，沿水溝流至大安圳。

環保局進一步調查，發現該絲織廠領有「水污染防治許可證」，廢水應過污染防治設備處理後再放流。經過稽查人員進一步詢問，員工才說出實情，原來上午8時許，員工發現染色機故障，於是緊急手動關閉氣動閥。

但是，高濃度的染色水未染於產品上，即進入污水處理設備中，因染色水濃度過高，已超過可處理負荷範圍，染色水於是就排放至大安圳造成污染，由於員工當下不覺得嚴重，所以並未立即清理，也沒有通報環保局。

環保局表示，發生污染未緊急應變及逾時效通知當地主管機關，已違反水污染防治法第28條規定，最重可罰600萬元罰鍰。稽查員後續將採集放流水及大安圳污染水樣送檢，倘後續檢測結果未符合放流水標準，將再依水污染防治法第7條規定予以告發處分。而為防止污染擴大，環保局已責令該絲織廠立即圍堵清理。