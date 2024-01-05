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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨公布「架空台灣」廣告　嗆侯友宜施壓媒體「警總再現」

▲▼民進黨宣傳片。（圖／民進黨提供）

▲民進黨公布最新宣傳廣告，開嗆國民黨架空台灣未來。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

大選倒數8天，民進黨發言人張志豪、競總發言人戴瑋姍及大選律師團黃帝穎律師公布「架空台灣未來」廣告，提醒國人，國民黨始終存在黑金貪腐及無能親中的本質，黑金更是國民黨人的DNA，1月13日務必選對的人、走對的路，否則韓國瑜、洪秀柱等人都會強勢回歸，國共聯手讓台灣空轉，架空台灣的未來。

「侯友宜到底在怕什麼？」張志豪質疑，侯有本事就誠實面對爭議和質疑，不要像警總一樣欺壓借掛看板的小市民、用市府行政權審查CF內容並施壓媒體。張問，侯友宜為何偷到CF檔案，偷檔案、壓媒體，簡直警總再現，憑什麼施壓媒體下架廣告？

張志豪呼籲，侯友宜作為總統候選人要有誠信及擔當，盡快回應爭議質疑，包括你一手收學生租金賺取暴利、一手炒新莊精華土地，及凱旋苑從106年起就沒有「公安申報」，事實證據俱在，為什麼知法犯法、罔顧學生安全？

黃帝穎表示，昨晚侯友宜辦公室指控民進黨的託播CF違反著作權法，請問侯辦如何事前取得CF檔案？這支CF昨晚都還在文宣內部階段，侯辦如何竊取用來施壓媒體？本支CF內容，是《著作權法》65條合理引用，而且少部分對「電視翻拍」是多數媒體的習慣，不會產生替換性效果。

黃帝穎說明，若是嘲諷時事，學理上叫「詼諧仿作」，作品傳達的目的與理念已不一樣。因此民進黨CF與國民黨CF不會令大眾混淆，具「轉化性使用」，這在智慧財產局的令函已有解釋。國民黨打著政黨輪替的口號，民進黨則是訴求社會大眾國民黨背後黑金及跟中國互通有無的本質，通通會回來。所以請國民黨不需要害怕這支CF，也不要對媒體施壓，這支CF是著作權法第65條的合理使用。

張志豪表示，侯友宜嘴巴喊政黨要輪替，真相是要架空台灣。首先是馬英九的服貿又要回來了，侯友宜及趙少康主張重啓服貿，把台灣退回10年前，甚至22k就業政策導致年輕人長年低薪，人民痛苦不堪；還有如江啟臣、呂玉玲、楊瓊瓔、賴士葆等「馬文君們」涉嫌潛艦洩密賣國，擋國防預算阻礙國防自主發展；台中顏寬恒、彰化謝衣鳳、新北廖先翔、花蓮傅崑萁等人長期違法占國土，護航家族政治勢力；甚至不少歧視女性言語的「楊志良們」都回來了。

張志豪指出，國民黨的親中也會讓台灣退步空轉，洪秀柱訪北京呼應「終極統一」和「一國兩制」；韓國瑜則是大辣辣進入「中聯辦」密會中國高官；吳斯懷還率一堆國民黨退將到北京人民大會堂聽習近平訓話，親中的國民黨過去傷害辛苦建立起的國家主權和民主自由。

戴瑋姍表示，近期更讓人憤怒的就是前衛生署長楊志良種種仇女厭女言論，不僅令人瞠目結舌，更是讓人憤怒，國民黨從韓國瑜、吳敦義到楊志良都是這樣的人，而侯友宜、趙少康對於黨內歧視言論悶不吭聲，顯示都出自同樣的DNA這些黨內台灣人民放心把台灣交給他們嗎？

不過侯辦發言人吳亮賢指出，民進黨抹黑廣告內容從0至4秒，完全直接移植侯辦於12月13日所發布之侯康配「民主要制衡、政黨要輪替」影片片段，已違反著作權法第91條規定「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金」，侯辦今已發表聲明正告民進黨，若仍執意上架播出，將採取刑事告發外，也會連帶請求侵權行為的損害賠償。

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