賴辦控侯友宜施壓媒體　柳采薇反擊：多數媒體是民進黨的

▲侯友宜競選辦公室發言人柳采葳。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於民進黨總統候選人賴清德競辦4日指控，國民黨總統候選人侯友宜事先取得民進黨廣告，施壓電視台不准播出，並質疑「現在媒體是侯友宜的嗎？」侯友宜競選辦公室發言人柳采葳5日反擊，台灣多數媒體是民進黨的，民進黨執政八年，創下歷史關了電視台，傷害新聞自由、言論自由，痛批「假民主真獨裁」。

柳采葳5日在臉書發文表示，賴辦先是胡扯侯友宜事先取得民進黨今天要播出的廣告，然後又用同一招栽贓的手法，抹黑侯友宜恐嚇電視台禁止刊登，賴清德辦公室還問「現在媒體是侯友宜的嗎？」這個全台灣人民都可以回答，台灣多數媒體是民進黨的，這還需要思考嗎？

柳采葳痛批，中華民國是一個法治社會，民進黨政府帶頭違法，對社會做了錯誤示範，不自我反省，居然還大聲叫囂，質疑，「侯辧哪有能力限制言論自由，如果有的話，侯友宜還會每天照三餐被媒體罵嗎？如果有能力，電視上會每天都是抹黑侯友宜的廣告嗎？」

柳采葳指出，關中天電視台的是民進黨，要推《數位中介法》箝制網路自由的也是民進黨，痛批「民進黨不要把人民當金魚，你們做的這些事大家都記得，台灣新聞自由史上最黑暗的一頁，就是民進黨造成的，箝制新聞媒體自由的，還有千千萬萬個民進黨公職們，都是讓台灣新聞媒體自由、言論自由受傷的加害者。」

柳采葳說，賴競辦還瞎指稱「侯市長恐嚇電視台」，但要說恐嚇的話，民進黨可是翹楚中的翹楚，總統蔡英文恐嚇人民「不選民進黨，國際社會就不支持台灣」、「兩岸直航是木馬屠城」，民進黨恐嚇人民的事蹟說到選舉當天都說不完。她認為，民主社會，應該是包容多元聲音，但是民進黨執政這八年，創下歷史關了電視台，傷害新聞自由、言論自由，痛批「假民主真獨裁」。