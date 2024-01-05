　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

劣！墾丁香蕉灣驚見遊客「礁岩掛釘攀爬」　墾管處回應了

▲墾管處會同警方前往香灣蕉灣查看 。（圖／民眾提供及翻攝）

▲墾管處會同警方前往香蕉灣查看 。（圖／民眾提供及翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有遊客4日時目擊兩名男子在墾丁國家公園內香蕉灣保護區周邊珊瑚礁岩攀岩，並使用掛勾定在礁岩上固定，擔心自然景觀遭到破壞；墾丁國家公園管理處接獲檢舉後立即進行了解，初步判定不屬於公告禁止的項目，但須進一步調查掛勾是否破壞礁岩，籲請民眾遵守國家公園法規，如果出現毀損行為，將吃上官司。

有遊客昨天看到兩名男子在香蕉灣保護區周邊，使用固定掛勾及繩索進行珊瑚礁攀岩，擔心生態遭到破壞立即通報，墾管處獲悉後會同警方前往了解。

▲墾管處會同警方前往香灣蕉灣查看 。（圖／民眾提供及翻攝）

墾管處表示，目前依墾丁國家公園區域禁止事項7，規範禁止於大尖山、青蛙石、船帆石地區從事攀爬之行為，而該案地點非上述地點，而是位於特別景觀區之珊瑚礁岩。

另使用掛勾定在礁岩上固定而未清除，恐有違反國家公園法第13條第1項第6款任意拋棄果皮、紙屑或其他污物違反國家公園法第13條第1項第6款任意拋棄果皮、紙屑或其他污物，違反者第1次違法可處1500元；第2次可處3000元，該處已會同保七總隊第八大隊前往查處。

▲墾管處會同警方前往香灣蕉灣查看 。（圖／民眾提供及翻攝）

而任意使用掛勾定在礁岩上，也恐涉及刑法第354條「毀棄、損壞……他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」。

墾管處強調，該案發生地屬特別景觀區，依國家公園法定義是指無法以人力再造之特殊自然地理景觀，而嚴格限制開發行為之地區。該處將與專家學者研議，如何在保護特有地景的條件下，規範商業性攀岩活動的相關措施。

ET快訊
快訊／國道1號「4車追撞」　回堵8公里塞爆
好市多新熟食！一看價格「89%不想吃」　會員心得曝
iPhone 16 Pro渲染圖曝光！　螢幕更大、新增拍照鈕
跳機後日航空姐要求「10人1組圍成圓」！　原因曝光
澳洲行被取消　4.7萬退款拿不回！怒：等了逾2個月
各國必吃！日本拉麵最受歡迎　台灣「這道」居第4
快訊／印尼火車相撞至少3死！　現場畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控2好友出賣「幫接A片」！助理偷錢、化妝品　薔薔挨告結果出爐

快訊／國1岡山段「4車追撞」1人送醫　後方回堵8公里塞爆

KTV初識好友閨密「精蟲衝腦」！色男無套硬上辯：只插2、3下

違章卡拉OK屋主遭連坐罰24萬　法官撤罰批官員不分青紅皂白

劣！墾丁香蕉灣驚見遊客「礁岩掛釘攀爬」　墾管處回應了

新竹縣前議員范振龍　蒐集宗親名單買票遭判刑定讞

直擊女友凌晨被護送回家！男友開車經過吃醋揍人　還被揪出酒駕

快訊／48歲男陳屍網咖！開台過夜逾10hrs疑天冷猝死...店員嚇壞

快訊／台74線30.2K大里段車禍　未注意車前狀況...駕駛猛衝防撞車

車手真的「挫賽」！取款被捕緊張到「褲底一包」　警忍臭帶回

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

控2好友出賣「幫接A片」！助理偷錢、化妝品　薔薔挨告結果出爐

快訊／國1岡山段「4車追撞」1人送醫　後方回堵8公里塞爆

KTV初識好友閨密「精蟲衝腦」！色男無套硬上辯：只插2、3下

違章卡拉OK屋主遭連坐罰24萬　法官撤罰批官員不分青紅皂白

劣！墾丁香蕉灣驚見遊客「礁岩掛釘攀爬」　墾管處回應了

新竹縣前議員范振龍　蒐集宗親名單買票遭判刑定讞

直擊女友凌晨被護送回家！男友開車經過吃醋揍人　還被揪出酒駕

快訊／48歲男陳屍網咖！開台過夜逾10hrs疑天冷猝死...店員嚇壞

快訊／台74線30.2K大里段車禍　未注意車前狀況...駕駛猛衝防撞車

車手真的「挫賽」！取款被捕緊張到「褲底一包」　警忍臭帶回

控2好友出賣「幫接A片」！助理偷錢、化妝品　薔薔挨告結果出爐

選舉公報「超狂政見」曝！火鍋不可加芋頭　他花20萬求婚盧小姐

港媒：港府預期「駐美經貿辦特權地位」將被取消

直擊／侯友宜直搗綠營票倉　民進黨里長全程陪同、高舉3支持

侯辦「敬告」媒體勿播出民進黨廣告　賴清德：盼侯友宜改變戒嚴心態

民進黨公布「架空台灣」廣告　嗆侯友宜施壓媒體「警總再現」

躲法拍！他月花4萬住大安豪宅「還綁14年約」　法院無情除去

大選倒數！徐巧芯突公開「超狂新身份」　首獻第一次嗨喊：圓夢了

快訊／國1岡山段「4車追撞」1人送醫　後方回堵8公里塞爆

溫班亞瑪「背後繞球隔扣」狂搧5鍋　字母哥關鍵三分打轟44分取勝

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

社會熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

小商人嗆處理割頸案少年：用他們怕的方法

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

割頸案「乾妹」恐進感化院！警揭下一步行動

台積電女副理4度洩密給男友　遭起訴下場曝光

深夜國道「時速402公里」狂飆！　警方說話了

落跑「百億大亨」掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

整形名醫遭聲押！疑多次走私胎盤素

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

台南男訪友飲酒爭執互毆　竟一覺不起

更多熱門

相關新聞

九棚社區雞角刺茶包　打造地方特色

九棚社區雞角刺茶包　打造地方特色

島薊「雞角刺」素有土人蔘的美譽，是不少養生者的最愛，屏東縣滿州鄉九棚社區經墾丁國家公園管理處輔導，推動雞角刺風味茶產業建置，鼓勵居民於廢棄耕地種植雞角刺，以植栽替代採集，穩定取得原料後，由南投鹿谷的茶莊代工生產風味茶包，打造永續的友善環境產業。

小琉球長髮妹自拍　「彎腰摸龜」30萬飛了

小琉球長髮妹自拍　「彎腰摸龜」30萬飛了

屏東地檢+墾警林護野鳥　守護生態永續

屏東地檢+墾警林護野鳥　守護生態永續

女工程師攀岩摔地喪命　救國團+包商判賠105萬

女工程師攀岩摔地喪命　救國團+包商判賠105萬

小犬重創南台灣！鵝鑾鼻公園臨辦倒塌

小犬重創南台灣！鵝鑾鼻公園臨辦倒塌

關鍵字：

墾管處墾丁國家公園攀岩珊瑚礁掛勾

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

基隆「類富士山照」萬人朝聖

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面