短髮妹面試摩鐵夜班櫃台！拒留長髮「不錄取」　業者挨罰30萬

▲桃園一名女子去汽車旅館應徵，不願意留長髮結果不錄取。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名王姓女子到汽車旅館應徵夜班櫃檯，不過不願意配合公司形象留長髮，導致面試未通過沒錄取，桃園市政府依違反《就業服務法》對該汽車旅館處罰鍰30萬元，汽車旅館不服提行政訴訟。台北高等行政法院認為汽車旅館人事資料註記「短髮中」、「不配合」、「X」，確實對王女容貌歧視，判決駁回。

王女2022年3月28日至汽車旅館面試應徵夜班櫃檯，王女表示，公司於過程中詢問，是否有意願配合公司形象而將頭髮留長，她當場婉拒導致面試未通過，涉及容貌歧視，向桃園勞動局提出申訴。

桃園市政府調查後，經就業歧視評議委員會評議結果：「違反就業服務法第5條第1項規定涉容貌歧視成立」，處罰鍰30萬元整，並公布公司名稱、負責人姓名，該公司不服，訴願失敗後，提起行政訴訟。

該公司指出，王女詢問是否須穿著制服，面試主管人員稱為公司形象需統一著制服，並接續詢問是否欲留長髮，此階段僅就工作職位之服儀形象為介紹及告知，且主管人員想法僅欲表示櫃檯人員代表旅館形象應保持乾淨整潔，並無任何歧視之意。

該公司表示，王女隨即表示拒絕留長髮，主管人員在聽聞後也沒有做出不禮貌的回應，過程中面試主管人員都沒有表示此職位必須留長髮，或若不留長髮即不錄取等語，面試人員亦在求職者資料表上註明不錄取原因為「面試態度不佳」，請求撤銷30萬元裁罰。

台北高等行政法院認為，該公司該人事資料表以鉛筆註記「短髮中」、「不配合」、「X」字樣，故稱不錄取原因為「面試態度不佳」，並不屬實。而且該公司曾表示「本公司未錄取申訴人的原因是，申訴人不願意配合公司形象留長髮，因本公司是汽車旅館，需有迎賓鞠躬動作，所以需要將頭髮紮起，避免披頭散髮」，違反就業服務法規定，判決駁回其請求，全案還可上訴。