　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

短髮妹面試摩鐵夜班櫃台！拒留長髮「不錄取」　業者挨罰30萬

▲▼短髮,正妹,手機。（圖／翻攝自pakutaso）

▲桃園一名女子去汽車旅館應徵，不願意留長髮結果不錄取。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名王姓女子到汽車旅館應徵夜班櫃檯，不過不願意配合公司形象留長髮，導致面試未通過沒錄取，桃園市政府依違反《就業服務法》對該汽車旅館處罰鍰30萬元，汽車旅館不服提行政訴訟。台北高等行政法院認為汽車旅館人事資料註記「短髮中」、「不配合」、「X」，確實對王女容貌歧視，判決駁回。

王女2022年3月28日至汽車旅館面試應徵夜班櫃檯，王女表示，公司於過程中詢問，是否有意願配合公司形象而將頭髮留長，她當場婉拒導致面試未通過，涉及容貌歧視，向桃園勞動局提出申訴。

桃園市政府調查後，經就業歧視評議委員會評議結果：「違反就業服務法第5條第1項規定涉容貌歧視成立」，處罰鍰30萬元整，並公布公司名稱、負責人姓名，該公司不服，訴願失敗後，提起行政訴訟。

該公司指出，王女詢問是否須穿著制服，面試主管人員稱為公司形象需統一著制服，並接續詢問是否欲留長髮，此階段僅就工作職位之服儀形象為介紹及告知，且主管人員想法僅欲表示櫃檯人員代表旅館形象應保持乾淨整潔，並無任何歧視之意。

該公司表示，王女隨即表示拒絕留長髮，主管人員在聽聞後也沒有做出不禮貌的回應，過程中面試主管人員都沒有表示此職位必須留長髮，或若不留長髮即不錄取等語，面試人員亦在求職者資料表上註明不錄取原因為「面試態度不佳」，請求撤銷30萬元裁罰。

台北高等行政法院認為，該公司該人事資料表以鉛筆註記「短髮中」、「不配合」、「X」字樣，故稱不錄取原因為「面試態度不佳」，並不屬實。而且該公司曾表示「本公司未錄取申訴人的原因是，申訴人不願意配合公司形象留長髮，因本公司是汽車旅館，需有迎賓鞠躬動作，所以需要將頭髮紮起，避免披頭散髮」，違反就業服務法規定，判決駁回其請求，全案還可上訴。

ET快訊
遭爆昆凌控「多人運動」！　周杰倫一張照回擊了
「忙調度其他飛機」！　塔台：沒發現海保機闖入跑道
台積電女副理把「製程機密」給男友！　還貼心做示意圖慘了
海保機長不斷說「對不起、對不起」　堅稱：得到許可進入跑道
選舉公報驚見大咖藝人！兒女全是明星　網驚喊：魔王你贏了
漁民被漁網絆倒溺斃！　家屬跪地痛哭
飛機上「4時段」廁所最髒最臭！　前空姐曝如廁最佳時機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團內竟有大學生、議員司機

台積電女副理4度將製程機密給男友　還貼心做示意圖...下場曝光

短髮妹面試摩鐵夜班櫃台！拒留長髮「不錄取」　業者挨罰30萬

屏二選區立委選戰競爭激烈　屏檢察長期枋寮警加強查緝現金買票

彰化魚池旁工寮自燃...大火猛燒黑煙竄天　台灣鯛險成烤魚

苗栗通霄漁民捕烏魚失蹤　竟是遭漁網絆倒溺斃...家屬跪地痛哭　

整形名醫遭聲押！「找單幫客走私胎盤素」移民署官員涉包庇

上學途中突遭攻擊！母女被「先拉再推」扯下車…2男被逮動機曝光

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

紐時看板只是開始！小商人預告「用他們怕的方法」處理割頸案少年

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團內竟有大學生、議員司機

台積電女副理4度將製程機密給男友　還貼心做示意圖...下場曝光

短髮妹面試摩鐵夜班櫃台！拒留長髮「不錄取」　業者挨罰30萬

屏二選區立委選戰競爭激烈　屏檢察長期枋寮警加強查緝現金買票

彰化魚池旁工寮自燃...大火猛燒黑煙竄天　台灣鯛險成烤魚

苗栗通霄漁民捕烏魚失蹤　竟是遭漁網絆倒溺斃...家屬跪地痛哭　

整形名醫遭聲押！「找單幫客走私胎盤素」移民署官員涉包庇

上學途中突遭攻擊！母女被「先拉再推」扯下車…2男被逮動機曝光

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

紐時看板只是開始！小商人預告「用他們怕的方法」處理割頸案少年

方文琳女兒「遭大型機器砸頭」痛到哭！　重感冒拭淚強撐錄影

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團內竟有大學生、議員司機

批「在路上」競選片像開車遊山玩水　呂秀蓮：勿被選舉花招迷惑

NBA明星賽首輪票選！詹皇將破賈霸紀錄　唐西奇人氣勝柯瑞

蓋房工人喊「大選後會跌」　婆婆急勸晚點買！苦主狂怨：會後悔

能登強震巨大衝擊！　石川縣溫泉旅館「加賀屋」暫停營業

國聯賽揚史奈爾有興趣加盟洋基　與柯爾組賽揚先發連線

蘋果新專利再加一　iPhone將支援Apple Pencil

房仲菁英彙集地！永慶加盟四品牌桃竹苗10家店破億、近70位經紀人業績達千萬

侯辦預告綠將發抹黑廣告「敬告」媒體不得播出　綠委批「藍色恐怖」

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

社會熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

小商人嗆處理割頸案少年：用他們怕的方法

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

落跑「百億大亨」掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

深夜國道「時速402公里」狂飆！　警方說話了

整形名醫遭聲押！疑多次走私胎盤素

台南男訪友飲酒爭執互毆　竟一覺不起

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

醫師母妻違反居家檢疫案　重罰170萬確定

還原張誌家生前最後身影　踉蹌扶電梯回住處

更多熱門

相關新聞

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

桃園市中壢區陸光二街4日清晨發生一起事件！一名媽媽載女兒上學途中，遭兩名男子攻擊，其中一人先將後座女兒硬扯下車，另名男子則是將媽媽推倒在地，2男犯案後逃離現場。警方調閱附近監視器畫面後，循線逮到人了。

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

昔「航空業大本營」華麗轉身　1400萬入手3房車磁吸雙北客

昔「航空業大本營」華麗轉身　1400萬入手3房車磁吸雙北客

桃園區平均房貸首破千萬　中壢區10年成長85%衝最快

桃園區平均房貸首破千萬　中壢區10年成長85%衝最快

搞大14歲小女友肚子　19歲男賠25萬獲緩刑

搞大14歲小女友肚子　19歲男賠25萬獲緩刑

關鍵字：

桃園汽車旅館面試

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

基隆「類富士山照」萬人朝聖

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

面試官問「男人哪裡會變大？」她答2字秒錄取

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

情侶餐廳樓上「拉開窗簾」被拍　民眾傻眼圍觀

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面