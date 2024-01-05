面試官問「男人哪裡受刺激會變大？」　新鮮人秒答2字當場錄取

▲面試問題五花八門，也考驗求職者的臨場反應。（圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

求職時常會遇到形形色色的面試官，如何回答問題也是錄取工作的關鍵。過去就曾有中國博主分享，一名女大生畢業後找工作面試，被問到「男人哪個部位受到刺激會變大？」當時其他2人支吾其詞，只有她思考一下後給出答案，當場就被錄用。不過，許多網友聽完直呼太扯，批評這種問題毫無意義。

近期求職話題夯，一則談論面試經歷的貼文也被翻了出來，再次掀起熱議。一名中國博主在網上分享經歷，談到一名李姓女大生畢業後展開求職之旅，經過一段時間投遞履歷，很快收到一家大型公司的面試邀約，招募的是高級銷售業務。

起初有20名應徵者，但經歷筆試考核後，只剩下5位成績最優秀的。之後，5人逐一自我介紹，有2人表達能力不及格，所以包括李女在內，一共3位應徵者進入最終面試環節。

不過，經過一番基本問答後，面試官問了一題「男人的哪個部位受到刺激後會瞬間變大？」讓在座3人頓時有些吃驚，現場氣氛也變得奇怪了起來。

當下第一名男性應徵者聽完不以為然，首先答道「您提出的這個問題和工作沒有什麼關係吧？所以我想拒絕回答。」面試官笑笑說好，請對方回去等消息。

第二名女性面試者則滿臉通紅地說，「很抱歉，我無法回答這個問題的確切答案，但我不認為這個問題與我的工作有任何的關係。」面試官也沒說什麼，同樣請對方回去等通知。

最後，輪到李女回答問題，但思索片刻後，她隨即回答「瞳孔，人在不同的情緒下，瞳孔的收縮程度不一樣，而且受到刺激後，瞳孔變化會更大。」

面試官聽完後相當滿意，當場予以錄取。面試官解釋，這道題目是為了觀察求職者遇到棘手問題時，能否拋開刻板印象，冷靜思考並做出處理，這是李女與其他多數人不同之處，也符合公司需求和期待，所以予以錄取。

不過，許多網友看完紛紛吐槽，「這道題目流傳多少年了」、「他答錯了！瞳孔受刺激是會變小才對吧！」、「為何不能回答性器官，有這麼禁忌嗎？明明這是標準答案」。

此外，也有人也指出，「答案其實有很多，尤其男性，只要情緒受到刺激，特別是感到威脅或出現攻擊性，肌肉、鼻孔、脖子都會變大」、「人的瞳孔在受到刺激時會縮小，這跟是否是男性沒什麼關係吧？其實問這種問題就是無聊加上性騷擾、意淫，其他兩位應徵者幸好沒去這種俗爛公司」。