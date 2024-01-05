　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

面試官問「男人哪裡受刺激會變大？」　新鮮人秒答2字當場錄取

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（圖／記者張一中攝）

▲面試問題五花八門，也考驗求職者的臨場反應。（圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

求職時常會遇到形形色色的面試官，如何回答問題也是錄取工作的關鍵。過去就曾有中國博主分享，一名女大生畢業後找工作面試，被問到「男人哪個部位受到刺激會變大？」當時其他2人支吾其詞，只有她思考一下後給出答案，當場就被錄用。不過，許多網友聽完直呼太扯，批評這種問題毫無意義。

近期求職話題夯，一則談論面試經歷的貼文也被翻了出來，再次掀起熱議。一名中國博主在網上分享經歷，談到一名李姓女大生畢業後展開求職之旅，經過一段時間投遞履歷，很快收到一家大型公司的面試邀約，招募的是高級銷售業務。

起初有20名應徵者，但經歷筆試考核後，只剩下5位成績最優秀的。之後，5人逐一自我介紹，有2人表達能力不及格，所以包括李女在內，一共3位應徵者進入最終面試環節。

不過，經過一番基本問答後，面試官問了一題「男人的哪個部位受到刺激後會瞬間變大？」讓在座3人頓時有些吃驚，現場氣氛也變得奇怪了起來。

當下第一名男性應徵者聽完不以為然，首先答道「您提出的這個問題和工作沒有什麼關係吧？所以我想拒絕回答。」面試官笑笑說好，請對方回去等消息。

第二名女性面試者則滿臉通紅地說，「很抱歉，我無法回答這個問題的確切答案，但我不認為這個問題與我的工作有任何的關係。」面試官也沒說什麼，同樣請對方回去等通知。

最後，輪到李女回答問題，但思索片刻後，她隨即回答「瞳孔，人在不同的情緒下，瞳孔的收縮程度不一樣，而且受到刺激後，瞳孔變化會更大。」

面試官聽完後相當滿意，當場予以錄取。面試官解釋，這道題目是為了觀察求職者遇到棘手問題時，能否拋開刻板印象，冷靜思考並做出處理，這是李女與其他多數人不同之處，也符合公司需求和期待，所以予以錄取。

不過，許多網友看完紛紛吐槽，「這道題目流傳多少年了」、「他答錯了！瞳孔受刺激是會變小才對吧！」、「為何不能回答性器官，有這麼禁忌嗎？明明這是標準答案」。

此外，也有人也指出，「答案其實有很多，尤其男性，只要情緒受到刺激，特別是感到威脅或出現攻擊性，肌肉、鼻孔、脖子都會變大」、「人的瞳孔在受到刺激時會縮小，這跟是否是男性沒什麼關係吧？其實問這種問題就是無聊加上性騷擾、意淫，其他兩位應徵者幸好沒去這種俗爛公司」。

 
ET快訊
台南離奇命案！男子訪友飲酒爭執互毆　竟一覺不起
重機女神走紅前「大量清涼內衣照」被起底！　認了：自己發的
快訊／7縣市低溫特報　今夜到明晨「最冷下探10°C」
最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事
日本強震失蹤增至179人　婆婆被「活埋72小時」獲救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國人不愛看電視　開機率跌破3成

面試官問「男人哪裡受刺激會變大？」　新鮮人秒答2字當場錄取

工廠廁所門全挖洞「監視員工大號」　抓到滑手機扣分罰錢

愛國教育法生效？美媒：外籍教師成群結隊離開中國　引發家長擔憂

情侶餐廳樓上「拉開窗簾」被拍下！民眾逛街一半傻眼圍觀

爸爸喊欠債騙20年！他大學畢業才知道自己是「富二代」

陸空飄氣球又越界　國台辦：「炒作威脅」是民進黨慣用伎倆

漳平台創園打造好成果！　羅東川：每年櫻花盛開遊客多達10萬人

陸電視開機率6年內降至3成不到　9成用戶希望電視能像手機操作

「淄博燒烤」不到1年退燒！跟風開店慘賠　轉賣便當還債

張誌家回家了！母姊帶骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

中國人不愛看電視　開機率跌破3成

面試官問「男人哪裡受刺激會變大？」　新鮮人秒答2字當場錄取

工廠廁所門全挖洞「監視員工大號」　抓到滑手機扣分罰錢

愛國教育法生效？美媒：外籍教師成群結隊離開中國　引發家長擔憂

情侶餐廳樓上「拉開窗簾」被拍下！民眾逛街一半傻眼圍觀

爸爸喊欠債騙20年！他大學畢業才知道自己是「富二代」

陸空飄氣球又越界　國台辦：「炒作威脅」是民進黨慣用伎倆

漳平台創園打造好成果！　羅東川：每年櫻花盛開遊客多達10萬人

陸電視開機率6年內降至3成不到　9成用戶希望電視能像手機操作

「淄博燒烤」不到1年退燒！跟風開店慘賠　轉賣便當還債

整形名醫遭聲押！「找單幫客走私胎盤素」移民署官員涉包庇

中國人不愛看電視　開機率跌破3成

全世界哪一國「特斯拉售價」最便宜　官方首次公布答案

保溫瓶清潔少2步驟　恐將「生物膜」喝進肚子

面試官問「男人哪裡受刺激會變大？」　新鮮人秒答2字當場錄取

雙胞胎兄弟差40分鐘「年齡卻差1歲」　爸一聽嗨翻：省下好多錢

紐時看板只是開始！小商人預告「用他們怕的方法」處理割頸案少年

歐股收高　投資人逐漸擺脫負面情緒

美愛荷華州中學槍擊案！老師一聽槍響大喊「快跑啊」　多人傷

趙少康上《夜夜秀》狂吸130萬人觀看　蔡正元讚：只有他有本事

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

大陸熱門新聞

爸爸喊欠債騙20年！他畢業秒變「富二代」

妹子搭車被載到陌生地！運將突拿出好幾個保險套

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

情侶餐廳樓上「拉開窗簾」被拍　民眾傻眼圍觀

工廠廁所門挖洞「監視拉屎」　抓摸魚罰錢

公司為裁員搬到秦嶺！員工一離職就回市區

中國愛國教育法生效？美媒：外籍教師成群結隊離開

公司獎勵員工「16輛BMW」！價值3501萬元

淄博燒烤不到1年退燒！店家慘賠轉賣便當還債

陸空飄氣球又越界　國台辦：民進黨慣用炒作伎倆

陸電視開機率6年內降至3成不到 9成用戶希望電視能像手機操作

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

男子用磚塊砸死女友！疑因討嘸87萬分手費

澳洲海歸失業6年…當外送員第6天遭保安捅死

更多熱門

相關新聞

投幾封履歷才找到工作？　真實數字曝光

投幾封履歷才找到工作？　真實數字曝光

絕大多數人都有投遞履歷的經驗，在等待回應的過程中，心情難免忐忑不安。近日就有網友好奇拋問，大家平均投幾封履歷才會找到工作？話題引發討論，而過去則有調查指出，曾求職過的人平均要投18.6封履歷才可獲得1次面試機會。

公司徵人才！他見「老闆1要求」怪怪的

公司徵人才！他見「老闆1要求」怪怪的

部門要收30人！她被錄取「見真實情況」呆住

部門要收30人！她被錄取「見真實情況」呆住

求職者一來「狂飄腳臭味」　面試官受不了

求職者一來「狂飄腳臭味」　面試官受不了

履歷大頭貼「踩1地雷」　面試官搖頭

履歷大頭貼「踩1地雷」　面試官搖頭

關鍵字：

面試

讀者迴響

熱門新聞

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

高纖蔬菜排行出爐！第一名是血管清道夫

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

丫頭傻眼否認分居！解答「決定結束」PO文真相

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

7縣市低溫特報　最冷下探10°C

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

丫頭被傳4年婚姻分居

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！母姊帶骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！母姊帶骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面