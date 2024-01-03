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社會 社會焦點 保障人權

上床搞大14歲小蘿莉女友肚子　19歲男賠償25萬...換緩刑免囚

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲19歲男子搞大14歲女友肚子，賠25萬換緩刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名19歲男子與14歲少女交往後偷嚐禁果，結果導致少女懷孕，她將此事告訴母親後，母親氣得報警，之後男子賠25萬與少女及其母達成和解，桃園地方法院依對14歲以上未滿16歲之女子為性交，共3罪，判有期徒刑5月，緩刑3年；但他另被依猥褻罪判有期徒刑2個月，可易科罰金。

判決書指出，男子與少女交往後，先於去年（2023年）4月30日，以手指性侵少女得逞；6月12日在少女同意下發生性行為；6月19日去汽車旅館開房間；6月25日又撫摸少女胸部猥褻。之後少女懷孕，少女將此事告訴母親後，母親氣得報警。

警方偵辦時，男子坦承不諱，且少女母親及少女的證述情節均相符，並有男子與少女間通訊軟體IG及LINE對話紀錄、醫院驗傷診斷書暨診斷證明書、胚胎採證監管紀錄表等，檢察官依妨害性自主罪起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

法院審酌，男子造成少女心理傷害，可能影響少女日後對於兩性關係之正確認知，而男子犯後坦承犯行，與少女及少女母親達成和解，賠償25萬，依3次對14歲以上未滿16歲女子為性交，共3罪，判處應執行有期徒刑5個月，緩刑3年；男子另被依猥褻罪判處有期徒刑2個月，全案還可上訴。

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