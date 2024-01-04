明早「6縣市10°C↓」　轉濕冷雨最多時間曝！大選日有好天氣

▲今晨苗栗最低溫8.1度。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日到明晨受到大陸冷氣團影響，整體氣溫偏低，今晨苗栗公館出現8.1度的最低溫，預計明晨局部地區10度以下，白天冷氣團減弱，周六晚上東北季風增強、水氣增加，到下周二冷空氣減弱、周三又增強，而下周六的大選日，目前看來天氣偏穩定。

中央氣象署預報員徐仲毅表示，未來一周三波冷空氣影響。今日到明晨冷氣團影響，今日白天北部、宜花整天不到20度，中南部早晚較冷，明晨輻射冷卻作用，桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、金門縣等縣市將有10度以下低溫。

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▲今晨低溫。（圖／氣象署）

周五白天冷空氣減弱，好天氣持續到周六晚上，接著又一股東北季風增強，影響至下周一清晨，在這期間桃園以北、東部有局部降雨，周一清晨最冷，西部13-15度，局部地區溫度更低。

下周一白天到周二雖然冷空氣減弱，但水氣反而增加，北部、東部、中部山區都有局部降雨。周三東北季風增強，北部、東部持續有短暫降雨，各地溫度也會下降。

另下周六的選舉日，由於距離還遠，天氣預測不確定性大，不過根據目前資料顯示，選舉日天氣穩定，各地晴到多雲，只有東部有局部短暫雨，天氣溫暖，要留意局部霧，尤其外島往返交通要特別注意。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）