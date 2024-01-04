快訊／低溫特報範圍擴大！7縣市亮燈「今晚明晨10°C↓」

▲氣象署發布低溫特報。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

低溫特報範圍擴大！中央氣象署表示，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今(4日)晚至明(5日)晨桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生機率。

氣象署發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，今(4日)晚至明(5日)晨局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

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低溫特報範圍包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、花蓮縣、金門縣等7縣市。