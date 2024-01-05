4個問題讀懂他人內心！　簡銘宣剖析冷讀結合魔術成功關鍵



▲魔術師簡銘宣談到讀心術結合魔術，有加成的效果。（圖／記者梁建裕攝）

記者陳詩璧／台北報導

「希望人家怎麼對待我，我一定怎麼樣對待別人！我一開始就先向對方投以該有程度的尊重跟禮貌，希望人家也可以尊重我的意見與我說的每一句話。」魔術師簡銘宣時常受邀在海內外演出，表演時，透過冷讀術與魔術結合，很容易就從四個問題和一個觀察，讀懂對方想法、判斷出答案。簡銘宣指出，同樣的方法，也可以應用在生活上，達到知己知彼百戰百勝的目的。

簡銘宣強調，想要讀懂對方的心，最重要的是以禮相對，當人際之間愈是互相的時候，愈是彼此了解，將相對更懂對方的想法。第一步，可以先觀察對方屬於感性或理性的人？可以從以下幾個問題來判定，包括了：詢問出他對別人的期待為何？自覺自己在他人眼中的樣子？以及戀愛理想對象的輪廓？

簡銘宣舉自己為例，「跟客戶洽談時，先了解對方是感性還是理性的人。面對理性的人會採用實際面，包括了需要那些演出來讓活動加分；如果是感性的人，則是採用感動人的話題來談。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於上班族關注度極高的職場關係，以「讀懂上司的信任」這個議題來說，簡銘宣建議，先盡量要收集大量資訊開始，以理解對方的個性，如：生活起居？怎麼跟其他同事對應？星座或喜好？以觀察對方是否表裡如一，藉此判斷該長官對待人的態度是否一致，更重要的一點，所有資訊必需持續更新。至於同事之間的相處與溝通，就是回歸到源頭，在第一眼見面的時候，就要透過觀察與初步互動，了解同事的喜好與個性。

簡銘宣這次和《ETtoday學習雲》合作推出『3秒看穿一個人 從讀心、懂心到攻心』課程中的21個章節，將毫無保留傳授冷讀術的八大招。簡銘宣透露，當他學習冷讀術後，變得很專心地聆聽，很在乎對方所說的話，這讓他和家人、朋友的關係變更好，「我願意用心去聽，用心去讀，所以對方也可以感受到，人就是互相的，不可能期待我對對方很壞，對方很好的對你，這個世界上不可能有這種事。」



▲魔術師簡銘宣示範如何把冷讀術跟魔術結合。（圖／記者陳詩璧攝）

簡銘宣示範把冷讀和魔術結合的表演，他請來一位民眾握著一枚硬幣，以猜出一枚硬幣放在那一隻手裡？簡銘宣詢問四個問題，請對方依直覺回答：

一、從1到10之間，請說出1個數字？

二、說出一個喜歡的顏色？

三、請說出喜歡的城市？

四、說出三個星座？

當這四個問題都回答完了之後，簡銘宣轉過頭去，請民眾把手上的硬幣放在左或右手的掌心，秋冬出生放右手，春夏出生放左手後握緊，接著，把握有硬幣的手放在額頭前，內心連念三次「春夏」或「秋冬」，最後，兩手平舉，最後，簡銘宣順利解答出硬幣放於左手。

簡銘宣剖析，當民眾回答的城市時，可分析出該城市是屬於熱帶或是寒帶地區，再來，左手是春夏，右手是秋冬，這個要怎麼判斷，簡銘宣說，當人手舉至額頭前並緊握後，該手會較沒有血色，因此，當他轉過頭來時，就能觀察出差異，知道硬幣放在那一隻手。

至於如何猜出民眾的星座？簡銘宣指出，從民眾回答的三個星座，再依左、右手的季節，跟喜歡的城市氣候，進而分析出該民眾是出生在夏季的金牛座女孩。簡銘宣提到，這些都是靠冷讀術和對方回答慢慢讀懂對方，證實冷讀術對魔術表演有加分效果。



ETtoday學習雲：簡銘宣-3秒看穿一個人 從讀心、懂心到攻心



▲魔術師簡銘宣教「冷讀術」。（圖／ETtoday學習雲提供）