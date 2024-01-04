韓商涉未經許可向台輸出潛艦技術遭追查　韓媒：台灣親中立委舉報

▲海鯤號。（資料照／記者蘇晏男攝）

要聞中心／台北報導

韓國媒體報導，據韓國警方表示，韓商大宇造船海洋公司前員工涉嫌將內部技術外流，應用於台灣首艘國造潛艦「海鯤號」上，該文也引述韓國防衛事業廳說法表示，未曾許可向台輸出潛艦相關技術。「韓國經濟新聞」則引述相關人士說法報導，法院去年對B社的判決未能證實涉及技術流出，這次調查進一步確認設計圖流出等嫌疑，設計圖外流是透過台灣親中傾向的立法委員舉報得知。

有韓國媒體報導，曾任職於大宇造船海洋公司（現名韓華海洋）的A某等2人，已遭慶尚南道警察廳以違反不當競爭防止暨營業秘密保護相關法律，進行不拘留立案調查。

據調查，A某等人任職大宇造船期間取得潛艦設計圖紙，離職後轉任負責潛艦開發顧問工作的B公司，警方認為，設計圖是在B公司與台灣國際造船公司（CSBC）合作建造潛艦過程中向台方洩漏，而這份外流設計圖是大宇造船2011年向印尼接單製造的DSME1400型潛艦模型。

B公司去年就因涉嫌在海鯤號製造過程中非法輸出部分零件等，遭法院依違反對外貿易法判處10億韓元（約新台幣2439萬元）罰金，涉案負責人也被判1年6個月有期徒刑、緩刑2年。

此外，「韓國經濟新聞」報導稱，這次調查進一步確認設計圖流出等嫌疑，設計圖外流是透過台灣親中傾向的立法委員舉報得知，包括海軍幹部出身的公司代表在內，B公司多數員工現在都在台灣，加上台灣政府並未提供協助，令韓國警方調查面臨困難；B公司相關人士則主張未外流設計圖，認為是設計圖在2019年與潛艦一同交付印尼方的過程中外流。