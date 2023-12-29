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【廣編】ESIMKOREA.NET「eSIM卡」　讓旅客訪韓旅遊時網路漫遊更便利

▲▼韓國,旅遊,國際漫遊,eSIM,ESIMKOREA.NET。（圖／ESIMKOREA.NET提供）

圖、文／ESIMKOREA.NET提供

經歷過新冠疫情大流行之後，海外旅遊市場快速復甦，今年到韓國旅遊的外國旅客中，臺灣旅客較去年增加5,000%以上，增幅最大。據調查結果顯示，吸引臺灣旅客訪韓的最主要因素為韓式料理與韓劇，而在韓國旅遊的時，臺灣旅客消費佔比最大的是韓國美食與韓服體驗等。

有鑑於臺灣旅客相當喜愛訪韓旅遊，在韓國旅遊時，透過虛擬形式使用當地的網路套餐，設定安裝簡便的網路漫遊eSIM卡近來深受矚目。

eSIM的全名為「Embedded Subscriber Identification Module（嵌入式用戶身份識別模組）」，意指不需傳統的實體 SIM卡，即可使用電信公司所提供的通訊套餐之虛擬SIM卡，2019年問世後，三星與蘋果的智慧型手機皆搭載了eSIM卡功能，旅客不需更換實體SIM卡，即可輕鬆地使用當地的網路數據。

▲▼韓國,旅遊,國際漫遊,eSIM,ESIMKOREA.NET。（圖／ESIMKOREA.NET提供）

ESIMKOREA.NET是韓國專業eSIM卡線上商店，為訪韓的全球旅客提供最優質的eSIM卡網路數據商品。值得一提的是，ESIMKOREA.NET開創全球eSIM卡業界先河，首度推出首爾eSIM卡、釜山eSIM卡等特定城市專屬eSIM卡商品，竭誠為到韓國特定地區旅遊的旅客提供更優質的服務。

此外，透過網站ESIMKOREA.NET，不需親自前往實體店面，不到10分鐘即可在線上完成eSIM卡的購買與安裝等所有環節，到訪韓國的旅客隨時皆可輕鬆地使用當地的網路數據。在韓國境內任何地方皆可連上最優質的網路，享受高速飆網體驗，這點亦是ESIMKOREA.NET的一大特點。

另外，ESIMKOREA.NET主打網路吃到飽商品，訪韓的臺灣旅客能夠根據旅遊計劃選購不同天數的商品。網路吃到飽商品價格實惠，僅需US$1.60 (NT$50.21)起，並提供24小時客服，不斷提升客戶的使用滿意度。

【ESIMKOREA.NET簡介】
ESIMKOREA.NET為提供預付eSIM卡服務的eSIM卡服務品牌，專為到訪韓國的全球旅客提供服務，價格實惠且品質優良。ESIMKOREA.NET所提供的eSIM卡為虛擬SIM卡，不需更換實體SIM卡即可輕鬆使用，可為旅客減輕自動海外漫遊費用的負擔，差異化的漫遊服務深受全球旅客青睞。

網站：https://esimkorea.net
E-Mail：hello@esimworld.net

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