《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」　表現炸鍋了

▲吳欣岱《賀瓏夜夜秀》穿比基尼跳02搖幫基進黨拉票，表現不如預期。（圖／翻攝STR Network YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

2024進入最後倒數階段，各方候選人無不卯足全力爭取選民認同。其中，擁有百萬訂閱的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》成為兵家必爭之地，包括民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨副總統候選人趙少康、民進黨立委候選人高嘉瑜等皆出席爭取曝光。然而，台灣基進黨在夜夜秀成績上顯然不及其他候選人，網友一面倒批評「這大概是夜夜秀裡面最成功的敗票影片」。

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▲吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼 跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

基進黨立委候選人吳欣岱卯足全力吸引目光，在《夜夜秀》現場RAP開嗆民眾黨，還火力全開嗆聲黃國昌「我們是拿太陽花丟垃圾」、甚至在最後Cosplay娜美大跳「02搖」，然而表現卻引發許多網友批評。

攤開該影片下方網友評論，「這大概是夜夜秀裡面最成功的敗票影片了」、「謝謝這集直接讓我忽略一個黨」、「不是任何人上夜夜秀都加分，基進幫自己踢出門檻」、「很棒的一集，幫大家15分鐘過濾掉一個黨」、「能夠做到同時被藍綠白黃討厭真的蠻厲害的」、「只能說，賀瓏能主持這場還能維持話題，真的很了不起」、「舞台很公平....但能不能掌握真的是自己的本事」。

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▲吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP、穿比基尼 跳02搖幫基進黨拉票。（圖／翻攝STR Network YouTube）

值得注意的是，薩泰爾官方也在影片註解特別標註「本集影片由台灣基進邀約製作」。對此，網紅「鬼才阿水」就發表「基進黨上賀瓏夜夜秀的扣分曝光」長文直指，推估這是一支合作影片，試圖替基進黨增加更多的曝光與支持度。但是，很明顯這個策略失敗了。

「鬼才阿水」表示，就連當年韓國瑜在節目上留下經典的膝蓋走路，都無法否認他在影片中的幽默親和，的確替他加到了年輕人心中的某些分數。 「反觀這次基進黨上夜夜秀的內容，從影片標題到整體內容曝光，我都相信對於基進黨的扣分遠大於加分，這在最後選戰危急的時刻，甚至可說是親手將自己從選民的考慮中剃除，並不是明智的決定」。

針對陳奕齊頻頻暗酸前戰友陳柏惟。「鬼才阿水」指出，基進黨既然在政治定位上屬於更極端的光譜，就代表他們的政治理念將會是最至關重要的核心，結果在節目上沒聽到表述政治理念，反而聽到藍黃綠白都酸一下，就連過往的重要戰友3Q也要被當成節目上的話題給揶揄，不免讓人遺憾就像到處說前女友壞話的小家子氣程度，連最基本的隱惡揚善都沒做到，「影片結尾吳欣岱穿著性感服裝跳舞，卻將自己的獨立堅毅女性形象給打破。這是非常非常非常不妙的策略啊」。

另外，粉專「黑色流浪者」也發文直指，基進在自己出錢製作的賀瓏夜夜秀上大自爆，首先批評陳奕齊在節目上大談3Q退黨原因，此舉反讓異溫層覺得基進沒格調。一來3Q已經退黨許久，且從未公開說過基進的壞話，基進卻到現在還在攻擊他，以一般正常的處事之道來看，這真的不是一個格局夠高的政黨該有的表現。

「黑色流浪者」進一步分析，吳欣岱在節目上打扮成娜美，實際上對她本人跟基進都是扣分的。因為吳欣岱是醫師，是台灣社會普遍印象中的高知識份子，吳欣岱應該是呈現出一個醫師所具備的涵養跟高度，讓大家看到她學富五車卻又不失幽默感。也許她是想展現自己真實的一面，然而台下觀眾並不買帳，表情十分尷尬。