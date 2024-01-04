牆板驚見一顆頭！變態狼藏成大女廁偷窺　女大生把他關起來活逮

▲成大建築系館的女廁所，3日晚上發生偷窺案，1名男子埋伏在女廁內偷窺女大生，被當場活逮。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

成大建築系館的女廁所3日晚上6時7分許發生偷窺案，1名男子埋伏在女廁內偷窺女大生，被害人發現後，十分勇敢，除大聲斥喝，並把色狼關在廁所內，向校警及老師通報，校方大批人馬趕扺現場，將該名校名人士活逮，並交給轄區分局警方帶回偵辦。

被害人指控：「最可怕的是，回過頭來一顆頭在牆板上看著我的畫面，真的永遠忘不掉，真的超級超級噁心，當下第一個反應是衝出廁所大聲叱喝，把他關在廁所不讓他逃跑，而後打電話給老師…」。

被害人指出，過程中犯嫌想盡千方百計想要逃跑，例如跪下其實是做好逃跑的預備動作，還一直說在廁所裡很可怕，「放他出去？」最後校安、駐警隊、警察都來了，全員去警察局做筆錄。

被害人後怕地說，真的細思極恐，犯嫌選定剛剛好的時間，避開門禁，再選學生下課、剛好最多人上廁所的時段，躲在唯一偷看很難被發現的最後一間廁所，大家都覺得他真的是場勘過很久，才能選定在這麼剛好的時候犯案，雖然沒想過這種事會發生在她身上，但很慶幸面臨到的事情，有勇氣做出正確的選擇。被害人希望警惕女生們，一個人上廁所務必要小心，就算是跟她一樣很熟悉的系館廁所也是一樣，如果深夜更要結伴同行，還好是在下午人多的時候，如果在人煙稀少的晚上，可能連打電話通報都無法立即處理。

被害人還說，犯嫌被抓的時候，還辯稱他是因為「走錯到女廁，要看人出去了沒才看的」，被害人駁斥：「這明明就是我走進去鎖好門，他的頭才緩緩移動向上到整顆頭都出來嚇人，再說開門人走進去鎖門，明明就有很明顯的聲音，反正聽他這麼說我就放心了，他間接承認有偷窺了，還用沒人會相信的理由，這人真的不聰明。」