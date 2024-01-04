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臉書、IG推「連結紀錄」資訊看光光　教你設定關閉免被偷窺

▲臉書新政策將蒐集用戶的瀏覽資訊。（圖／9to5mac）

▲臉書新政策將蒐集用戶的瀏覽資訊。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著科技日新月異，網路已經成為必不可少的工具，但使用網路一定會留下足跡，近期外媒就發現，Meta 嘗試一種新策略，會記錄用戶在臉書上點擊的網頁連結，能一次查看30天用戶查看的網頁，此舉也讓人認為有侵犯隱私的疑慮，不過目前此設定還可以關閉。

臉書推薦商品等廣告都依賴用戶的大數據，根據外媒9to5mac報導，現在Meta現在正在嘗試一種新策略，假裝收集用戶資料的新方法確實對用戶有利，臉書會提醒用戶，可以將用戶瀏覽的連結保存30天，讓用戶「不怕找不到」，似乎是合理化蒐集用戶資訊。

臉書的連結紀錄比較明確可以看到，除此之外，有網友也發現Instagram也在偷偷蒐集此類訊息。

要如何關閉或是清除這項功能呢？在臉書的部分，以安卓版App示範，要清除紀錄是相對簡單的，只要點開功能列表，找到「設定與隱私」選項，點開後會發現「連結紀錄」，只要按右上角的全部清除就可以將連結紀錄清理乾淨。

▲先找到設定與隱私。（圖／FB）

▲先找到設定與隱私。（圖／記者陳俐穎攝）

▲清除連結紀錄。（圖／FB）

▲清除連結紀錄。（圖／FB）

▲清除連結紀錄。（圖／FB）

▲清除連結紀錄。（圖／FB）

要如何完全關閉這項功能呢？首先許要開啟臉書內建的瀏覽器，先隨意點進一則在臉書上看到的連結，點選右上角的「...」，選擇「前往設定」，將「允許連結紀錄」的選項關閉即可。

▲關閉連結紀錄功能。（圖／FB）

▲關閉連結紀錄功能。（圖／FB）

▲關閉連結紀錄功能。（圖／FB）

▲關閉連結紀錄功能。（圖／FB）

而在IG部分，也能透過設定關閉此選項，首先點入右上角的選單內，找到「設定和隱私」，下滑找到「網站權限」的選項，進入後點選「瀏覽器設定」，將「允許連結紀錄」的選項關閉，就能避免被蒐集資訊。

▲關閉IG連結紀錄功能。（圖／IG）

▲關閉IG連結紀錄功能。（圖／IG）

▲關閉IG連結紀錄功能。（圖／IG）

▲關閉IG連結紀錄功能。（圖／IG）

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