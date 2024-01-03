冷氣團最強時刻到！明晨「7縣市10°C↓」　周末再變天轉濕冷

▲明晨低溫預測圖。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

明日至周五清晨受到大陸冷氣團影響，明晨低溫下探11度，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣局部地區下探10度以下。周六晚上又有一波東北季風影響至下周一清晨，屆時水氣會較多，北部、東部降雨機率增加。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明日受到冷氣團影響，各地天氣涼冷，明日清晨最冷，西半部、東北部低溫11-13度，花東15-16度，北台灣平地局部地區有10度以下低溫，白天各地可見陽光，高溫回升，中南部日夜溫差大。整體水氣少，僅東部有局部雨。

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氣象署已發布低溫特報，明(4)日大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，明日清晨北部及東北部局部地區有10度以下的氣溫發生的機率，範圍包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。

周五清晨天氣依然涼冷，各地低溫11-14，局部地區有10度以下機會。周五白天冷氣團減弱，溫度稍微回升，西半部22-24度，只有東部有降雨機會。周六白天天氣穩定偏暖。

周六晚上又有一波東北季風影響，北部、東部降雨機率提高，下周一清晨最冷，北台灣14-16度，台北市15度，中南部、花東16-17度。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）