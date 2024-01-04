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今晨8.1℃！13縣市低溫特報　雨區擴大時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影響衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

13縣市低溫特報，周六晚雨區擴大！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣公館的8.1度。氣象專家吳德榮提醒，周五晨及周六晨中部以北部分平地，仍有10度左右低溫出現的機率。

►今晨至上午低溫區域：

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【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天冷氣團影響，僅東半部有零星降雨，清晨輻射冷卻作用，預估西半部和東北部低溫普遍在11-13度，花東15、16度，白天太陽出來後回溫，北部及東半部高溫預估18至21度，中南部22至24度。

林定宜說，周六晚東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，下周一清晨是比較涼冷時間，預估北市低溫15度；下周三又一波東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲﹙ECMWF﹚模式模擬顯示，今日冷氣團轉乾，北部晴時多雲，中南部晴朗穩定，東半部零星降雨亦將停歇，白天北偏涼、南舒適，早晚氣溫很低，部分平地仍有10度左右氣溫出現的機率。

吳德榮分析，周五、周六各地晴朗穩定，冷氣團漸減弱，氣溫回升，白天北舒適、南微熱，入夜因輻射冷卻效應，氣溫很低，周五晨及周六晨中部以北部分平地，仍有10度左右低溫出現的機率。

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