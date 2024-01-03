▲林德福是現任立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華民國第11屆立法委員選舉將於明（2024）年1月13日舉辦，其中新北市第9選區共有3人參選立委，分別是國民黨林德福、民進黨莊銘淵和台灣維新陳愷寧。該選區被外界視為藍營票倉，林德福已連續當選6屆，要爭取7連霸；而莊銘淵擔任里長十多年，這次積極懇請選民支持；陳愷寧則二度挑戰林德福，渴望改變永和未來。

新北市第9選區範圍包含新北市永和區及中和區泰安里、安平里、中安里、安樂里、宜安里、安順里、安和里、秀明里、秀仁里、秀山里、秀福里、秀義里、秀景里、秀水里、秀士里、秀成里、秀峰里17里。候選人及其號次如下：

1號｜林德福（中國國民黨）

2號｜莊銘淵（民主進步黨）

3號｜陳愷寧（台灣維新）

70歲的林德福經歷豐富，除了擔任第5至10屆立委，過去也曾任改制前的台北縣永和市第5屆及第6屆市長、台北縣鄉鎮市長聯誼會會長、國民黨副祕書長、立法院黨團書記長。

觀察歷年投票概況，林德福在第5屆（2001年）立委選舉時，受親民黨推薦，在當時的台北縣第3選區拿到4萬多票、得票率7.62%，以第五高票順利當選；第6屆（2004年）他同樣受親民黨推薦，得到4萬多票、得票率7.76%，再次當選。

而到了第7屆（2008年），當時的台北縣第9選區共有4人參選，林德福受國民黨推薦，拿下9萬8634票、得票率69.61%，成功連任；第8屆（2012年）選舉，他仍投入新北市第9選區選舉，獲得8萬9767票、得票率48.83%，再次當選；他第9屆（2016年）獲得8萬2761票、得票率52.43%，又成功連任。

▲林德福挑戰7連霸。（圖／翻攝自Facebook／林德福）

而最近一次、第10屆（2020年）選舉，國民黨籍林德福獲得10萬2108票，得票率56.41%。當時還有另5名候選人爭取立委席次，第二高票的是民進黨蔡沐霖，獲6萬8206票；第三高票是陳愷寧，獲4881票；再來依序是台灣基進黨詹宇賢、勞動黨林聲洲、一邊一國行動黨楊智淵。

新北市第9選區過往被外界視為藍營票倉，加上老戰將林德福屢次高票當選，且其中還有3次選舉的得票率過半，因為這次要挑戰7連霸，外界也相當看好，認為他在此次選舉較占上風。

根據選舉公報，林德福這次選舉提出16項政見，包含推動國土復育、支持2050淨零排放、支持消防改革、推動稅收修法、打黑金、國防邁向精兵化、支持以對等原則重啟兩岸對話、支持簽署經貿協議及加入CPTPP等區域經濟整合、推動青年政策專法、永續長照並放寬巴氏量表、0至6歲國家養、監督捷運萬大線第一期工程、監督中正橋改建工程、推動捷運中和光復線延伸至台北市光復南路、支持加速都市更新、增加停車空間。

▲莊銘淵受民進黨推薦。（圖／賴清德競選辦公室提供）

雖然林德福在地深耕多年，有雄厚的基層實力，且綠營在該選區的選情相對艱困，但擔任里長十多年的莊銘淵仍勤跑行程，懇請民眾支持。民進黨莊銘淵今年50歲，曾擔任永和區後溪里1至4屆里長、民進黨新北市黨部永和區主任等，經驗相當豐富。

不過，先前「最美里長」陳紫渝被爆出談戀愛的消息時，莊銘淵就貼出圖卡，勸陳紫渝應避免花邊新聞，引發爭議。當時他雖鞠躬致歉，但仍受民進黨斥責，其形象大受影響，一度掀起退選聲浪，還爆出定裝照拍攝未被通知。

隨著選舉日越來越近，就有網友在臉書上鼓勵莊銘淵繼續加油。莊銘淵目前仍持續騎腳踏車、徒步掃街、在街頭與民眾拜票，積極爭取立委席次。莊銘淵此次提出了5大政見，包含優化「0至6歲國家一起養」政策、長照再減壓、督促中和光復線開工、推動公辦民營、建置電纜線地下化及地下管線共同維修箱涵。

▲陳愷寧二度參選。（圖／翻攝自Facebook／永和新希望陳愷寧）

除了藍綠候選人之外，該選區還有台灣維新的陳愷寧參戰。陳愷寧今年28歲，她從15歲開始打工維生、24歲大學畢業，除了籌辦820還路於民大遊行，也是行人零死亡推動聯盟發起人、台灣維新婦女部主任。

這次是陳愷寧二度爭取新北第9選區立委席次，她上屆雖未當選，但曾發文感謝「4881位支持者投票給我，讓我們看見藍綠以外的希望」。她這次仍勤跑行程，並點出永和的5個問題，包含交通混亂、停車位不足、經濟差難就業、人口外流嚴重、房價不合理上漲。

因此陳愷寧也提出6大政見，包括串聯中永和商業圈、河堤外立體停車場、垂直都市計畫、錢權留用地方、重建人本交通、支持醫療人權。

▲陳愷寧近期聲量大增。（圖／翻攝自Facebook／永和新希望 陳愷寧）

陳愷寧身材好，常透過粉專分享自己的照片，還被封為「聖誕老婆」。不過先前的「博恩送小費給外送員」事件，因外送員身分被抓包造假，所以身為女兒的她不只道歉、還原真相，更決定將選舉相關行程暫停一周，要先處理此事。

外送員事件讓陳愷寧聲量大增、追蹤者增加，不過由於事件有爭議，因此對她是好是壞，恐怕見仁見智。粉專上，有網友狠酸陳愷寧，但也有網友留言支持，「雖然感覺你的選情頗艱困，但希望你能繼續加油」。