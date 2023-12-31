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博恩給外送員小費「被質疑業配」！平台前員工吐內幕：我接洽的

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲博恩給5萬元小費，豈料引起許多爭議。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者柯振中／綜合報導

網紅博恩給予外送員小費的企劃引起爭議，受到外界討論，更有人質疑是否為業配，讓博恩只能出來澄清。對此，也有外送平台的前員工出面表示，這些「真的不是Set的，真的也不是業配」，曾博恩也是她少數合作過還很喜歡的網紅，拍攝影片的初衷，就像是博恩影片中所說的「回饋」。

博恩日前拍攝影片，過程中給予了外送員高額小費，豈料因為有名自稱飛官、三寶爸的外送員假冒身分，因而掀起爭議。博恩事後與軍方聯繫，得知對方確實曾當過軍人，但沒有失事紀錄，同時他也再度澄清，這支影片並非外送平台的業配。

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新北市永和區立委候選人陳愷寧看見影片以後表示，發生爭議的外送員是她的父親，小時候因為父母離異，她高中開始半工半讀，對於父親的事情大都是輾轉得知，看見博恩給了父親一大筆小費，讓她十分震驚、同時也相當感動。

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲▼博恩給予外送員小費，意外掀起許多爭議，更有人質疑是業配。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

後來發現影片資訊與事實不符，陳愷寧緊急聯繫博恩，表達了歉意，同時也願意退回小費，未來會記取這次經驗，關注外送員與退伍軍人的權益，也希望博恩的這份善良能夠延續下去，打造更溫暖、友善的社會。

事後，也有外送平台的前員工出面表示，這支影片「真的不是Set的，真的也不是業配」，因為影片是她離職前接洽的，拍攝影片的初衷，就如同博恩影片所說的一樣是回饋。

該名前員工表示，博恩是她少數合作後，仍舊很喜歡的網紅，且就像博恩所描述的，「就算故事不是他嘴裡說的那樣，在不遠處還是有一個有苦難言的家庭。」

因此，前員工說，就算外送夥伴沒有這些故事，他們仍相信對方身在辛苦的環境，也希望大家能夠保持正面、保持良善。

 
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關鍵字：

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