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訂飲料、餐廳「常遇1情況」超想哭！一票人爆共鳴：白設粉專了

▲▼喝飲料,請客。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

作家小花媽今有感而發表示，每當要幫同事們訂飲料時，會發現很多店家的官網、臉書粉專等，都不會放上完整或最新的菜單，害她像大海撈針似的，狂搜網路文章或部落格；這番話掀起一陣共鳴，不少人心有戚戚焉，直言「蠻多店家設粉專也不知道要幹嘛！」

小花媽在臉書直呼，「身為一個社畜，每當要幫忙訂飲料的時候，就會覺得，飲料店的網站、臉書、IG等社群平台，是不是說好絕對不要放菜單？」

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她接著無奈說道，每次要開飲料團，都要像刑警一樣，大海撈針似的從各個部落格、網路文章去找到最新的菜單，「綜合比對後，才能避免有人點的飲料停產、下架或是季節限定。尤其是在線上訂餐平台維修時，真的是想哭。」

▲小花媽發現，超多店家都不放上完整菜單。（圖／翻攝自臉書／小花媽）

▲小花媽發現，超多店家都不放上完整菜單。（圖／翻攝自臉書／小花媽）

最後，小花媽也忍不住喊話，「跪求每家飲料店都好好地把菜單更新並且放上社群平台阿！」

對此，網友們超有感，紛紛回應「滿多店家設粉專後也不知道要幹嘛，畢竟工作就是開店、上班，然後關店休息，日復一日沒那麼多好寫。其實有很多作法，不想更新也可以不用更新，但至少作為宣傳溝通的管道，把新菜單置頂或放在相簿最前面應該不難吧」、「還有漲價，有時候飲料送來才知道某些品項漲價了，訂飲料的人還得去追錢」、「非常有同感」、「餐廳也是」、「不只飲料店，我想找推拿或按摩的，幾乎都不架專用網站，這也就算了，臉書上都是PO生活文，我到底要怎麼知道，他們是怎麼給客人調理身體的手技、手法或師傅的證照、經歷」、「太貼切了，真的是這樣」。

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