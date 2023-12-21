【廣編】全方位媒體代理商dentsu X貝立德獲5項獎項　首屆Meta Agency First Awards 2023「年度最佳代理商」

▲媒體代理商貝立德獲5項獎項。

圖、文／貝立德提供

由Meta大中華區代理商團隊所舉辦第一屆「Meta Agency First Awards 2023 代理商合作夥伴大獎」於12/14日舉行頒獎午宴，貝立德榮獲5項大獎，包含全場最大獎「Agency of the Year」，成為首屆在眾多代理商中多穎而出與Meta展現卓越合作的代理商夥伴。

榮獲5大獎項如下

►Agency of the Year

年度最佳代理商

► Best Creative Partner：AR

最佳創意展現夥伴：AR行銷活動

廣告主：花王(台灣)股份有限公司

行銷活動：Bioré 我的公主靚行式

► Reels Impact Award : Best Reels for Performance

Reels影像力獎項：最佳成效提升Reels

廣告主：The Pokémon Company –

行銷活動：2023 Pokémon GO

►Reels Impact Award : Best Reels for Brand

Reels影像力獎項：最佳品牌展現Reels

廣告主：花王(台灣)股份有限公司

行銷活動：SOFINA 1+1超合拍輕底妝

► Reels Impact Award : Best Reels for Creators

Reels影像力獎項：最佳創作者Reels

廣告主：花王(台灣)股份有限公司

行銷活動：Attack一匙靈極效洗衣霸 洗衣交棒就這麼霸！

貝立德CEO總經理盧炳勳表示，非常榮幸可以獲得Meta所頒發的年度最佳代理商獎項，感謝客戶以及貝立德同仁的支持與付出，更感謝台灣Meta團隊專業的協助讓我們在充分理解Meta各項媒體平台的特性與機制下，成功完成客戶行銷傳播上的任務，是所有參與夥伴所共同成就的獎項。