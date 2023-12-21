【廣編】全方位媒體代理商dentsu X貝立德獲5項獎項　首屆Meta Agency First Awards 2023「年度最佳代理商」

▲媒體代理商貝立德獲5項獎項。
圖、文／貝立德提供
由Meta大中華區代理商團隊所舉辦第一屆「Meta Agency First Awards 2023 代理商合作夥伴大獎」於12/14日舉行頒獎午宴，貝立德榮獲5項大獎，包含全場最大獎「Agency of the Year」，成為首屆在眾多代理商中多穎而出與Meta展現卓越合作的代理商夥伴。
榮獲5大獎項如下
►Agency of the Year
年度最佳代理商
► Best Creative Partner：AR
最佳創意展現夥伴：AR行銷活動
廣告主：花王(台灣)股份有限公司
行銷活動：Bioré 我的公主靚行式
► Reels Impact Award : Best Reels for Performance
Reels影像力獎項：最佳成效提升Reels
廣告主：The Pokémon Company –
行銷活動：2023 Pokémon GO
►Reels Impact Award : Best Reels for Brand
Reels影像力獎項：最佳品牌展現Reels
廣告主：花王(台灣)股份有限公司
行銷活動：SOFINA 1+1超合拍輕底妝
► Reels Impact Award : Best Reels for Creators
Reels影像力獎項：最佳創作者Reels
廣告主：花王(台灣)股份有限公司
行銷活動：Attack一匙靈極效洗衣霸 洗衣交棒就這麼霸！
貝立德CEO總經理盧炳勳表示，非常榮幸可以獲得Meta所頒發的年度最佳代理商獎項，感謝客戶以及貝立德同仁的支持與付出，更感謝台灣Meta團隊專業的協助讓我們在充分理解Meta各項媒體平台的特性與機制下，成功完成客戶行銷傳播上的任務，是所有參與夥伴所共同成就的獎項。
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